Orquestra do Theatro São Pedro interpreta Pink Floyd em parceria com a banda Perfect Sense

No reportório estão hinos da banda britânica. Vitoria Proenca / Divulgação

Sabe aqueles hinos do Pink Floyd que todo mundo conhece? Another Brick in the Wall, ⁠⁠Time, ⁠Money,⁠ ⁠Wish You Were Here e ⁠Comfortably Numb...

Nesta sexta-feira (24), eles vão estar no repertório da Orquestra do Theatro São Pedro (OTSP) em um concerto com a banda Perfect Sense – The Pink Floyd Sound no Teatro Unisinos. É para mesclar os limites do erudito e o popular.

A regência e a direção artística é do maestro Evandro Matté e os arranjos são assinados pelo violinista Dhouglas Umabel.

Esta é mais uma apresentação da série especial em comemoração aos 40 anos da OTSP. Mas o concerto é ainda mais especial, porque também celebra as duas décadas de atuação da Perfect Sense.

Fundado em 2005, o grupo foi formado para homenagear os ícones do grupo britânico Syd Barrett, Roger Waters e David Gilmour.

A composição é com Thiago Gomes na bateria, Leonardo Bacchi no baixo, Rodrigo Leismann e Marcelo Peters nas guitarras, Vinícius Möller no teclados, além de Ana Carla De Carli, Iandra Cattani e Ricardo Dastis nos vocais.

Concerto terá parceria da banda Perfect Sense. Mauricio Mussi / Divulgação

A realização é da Magis Cultural e do Instituto Orquestra Theatro São Pedro com apoio da Unisinos.

Os ingressos podem ser adquiridos pelo Sympla, a partir de R$ 50 para quem tem direito a meia-entrada.