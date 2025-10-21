Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Clássicos do rock
Notícia

Orquestra do Theatro São Pedro interpreta Pink Floyd em parceria com a banda Perfect Sense

Concerto faz parte da série especial em comemoração aos 40 anos da OTSP; ingressos estão disponíveis pelo Sympla

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS