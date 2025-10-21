Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Superprodução
Notícia

"O coração está batendo forte", diz Pirisca Grecco sobre viver Jayme Caetano Braun na ópera

"Em busca das paisagens perdidas" estreia neste sábado (25) no Teatro Simões Lopes Neto

Juliana Bublitz

