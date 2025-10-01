Nos confins do RS, astrofotógrafo registra rara imagem noturna de ipê florido com Via Láctea ao fundo

O astrofotógrafo Egon Filter repete sempre: não é preciso viajar ao Deserto do Atacama, no Chile, para viver a experiência de observar o “céu mais lindo do mundo”.

Desde 2015, Egon realiza um projeto pessoal chamado Caminho das Estrelas, captando imagens da Via Láctea em lugares remotos do Rio Grande do Sul, livres da poluição luminosa.

Foi o que ele fez no início de setembro. Há anos, tentava registrar a fotografia acima, no extremo oeste do Estado, quase na fronteira com a Argentina. Ele não revela a localização exata, para preservar o lugar.

— Vou a pontos do RS onde ainda é possível ver o céu dessa forma. Procuro sempre inserir elementos marcantes da paisagem na imagem. No fundo, é um trabalho documental para o futuro. A poluição luminosa está se expandindo e logo não será mais possível ver essas cenas — conta Egon, que rodou 500 quilômetros em busca da imagem perfeita, com céu limpo e Lua quase minguante, no momento exato da floração do ipê.

Para conhecer mais sobre o trabalho de Egon, minha dica é participar da Imersão nas Galáxias, que ele lidera no Parador Cambará do Sul, em Cambará, nos Campos de Cima da Serra (leia mais abaixo).

Imersão nas Galáxias

Imagem foi captada em uma das saídas do projeto Caminho das Estrelas. Egon Filter / Divulgação

O projeto envolve saídas turísticas em Cambará do Sul (onde a poluição luminosa ainda não chegou) para ver e aprender sobre planetas, constelações e fenômenos astronômicos.

Até a origem da vida na Terra é abordada pelo astrofotógrafo Egon Filter, responsável por conduzir a atividade e — claro — registrar imagens como as que você vê acima.

A experiência costuma ocorrer na Lua Nova (menos luz) e começa com uma mesa montada ao ar livre, no ponto mais alto da Fazenda Camarinhas, que fica nas proximidades (o trajeto é feito em veículo 4x4) e tem vista panorâmica de 360°.

Na mesa, são servidos produtos regionais como queijos, embutidos, geleias, pães, empanadas artesanais e frutas da estação, além de vinhos e espumantes locais, chás e cafés. À medida que o crepúsculo avança, Filter inicia as explicações sobre cada etapa do anoitecer e vai identificando astros e estrelas.

A atividade vai até por volta das 22h, com direito a papos-cabeça e conversas sobre o tema mais pop entre os grupos: a vida fora da Terra.

Próximas saídas de campo até o fim de 2025

11 de outubro

15 de novembro

13 de dezembro