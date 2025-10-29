Município da Serra celebra 125 anos com visita de tataraneto de Giuseppe Garibaldi

Garibaldi celebra nesta sexta-feira (31) 125 anos de emancipação com uma visita especial: Francesco Garibaldi, tataraneto do italiano que dá nome à cidade.

Francesco participará das comemorações oficiais, ao lado do prefeito Sérgio Chesini.

Ao longo do dia, serão realizadas uma série de atividades. Após a recepção oficial, às 9h30min, o convidado será levado ao Monumento Giuseppe Garibaldi e fará uma visita à Vinícola Garibaldi.

À tarde, Francesco participará de um passeio pelo Centro Histórico a bordo do famoso Tim-Tim – o caminhão militar dos anos 1940 adaptado para transporte turístico – com parada no Museu Municipal. Lá, será plantada uma muda da "Rosa de Anita", flor híbrida criada na Itália em homenagem a Anita Garibaldi.

O tataraneto de Giuseppe também receberá a Ordem do Mérito do Município, na Câmara de Vereadores.

Para finalizar, haverá missa na Igreja Matriz São Pedro, às 18h, com a presença da Guardia d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon – organização italiana de voluntários que presta honras às sepulturas reais do Panteão de Roma.