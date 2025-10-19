Mostra de Cinema das Missões distribui ingressos gratuitos

O primeiro lote de ingressos para a Mostra de Cinema das Missões (imperdível!) estará disponível gratuitamente a partir das 12h desta segunda-feira (20) em sympla.com.br. O evento será no sítio arqueológico de São Miguel Arcanjo, nos dias 20, 21 e 22 de novembro.

Nos três dias, o público poderá conferir curtas e longas-metragens nacionais e internacionais dentro do espaço declarado Patrimônio Mundial e Cultural da Unesco. A seleção de filmes destaca três temas principais – multietnicidades, territorialidade e natividades – propondo reflexões sobre a relação com a terra e as nossas origens.

Idealizado por Darius Pippi e Manuela Fetter Nicoletti e realizado em parceria com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), o projeto propõe um encontro calmo e contemplativo, que não desgasta e nem agride o ambiente. Pelo contrário: ilumina e valoriza as dimensões arquitetônicas do sítio arqueológico e propõe diferentes reflexões.

Além das sessões nas ruínas, a mostra contará com uma agenda paralela. Haverá palestras e debates no Tenondé Park Hotel, que fica a dois quilômetros das ruínas, no município de São Miguel das Missões. E, antes da mostra começar, a comunidade local será envolvida com um projeto educativo itinerante que levará atividades gratuitas de ensino audiovisual destinadas aos alunos da rede pública da região missioneira.

A programação completa será anunciada em breve. As novidades podem ser acompanhadas nas redes sociais pelo @mostracinemissoes e no site www.cinemissoes.com.br.

Serviço

O quê: Mostra de Cinema das Missões 2025

Mostra de Cinema das Missões 2025 Quando: dias 20, 21 e 22 de novembro, quinta, sexta e sábado

dias 20, 21 e 22 de novembro, quinta, sexta e sábado Onde: em São Miguel das Missões, no Rio Grande do Sul

em São Miguel das Missões, no Rio Grande do Sul Ingressos: gratuitos, sendo que o primeiro lote estará disponível para retirada pelo Sympla a partir das 12 de segunda-feira, dia 20 de outubro, com limite de duas reservas por CPF

