Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Mostra de Cinema das Missões distribui ingressos gratuitos

Primeiro lote será liberado nesta segunda-feira (20); evento exibirá filmes nacionais e internacionais nas ruínas de São Miguel Arcanjo em novembro

Juliana Bublitz

