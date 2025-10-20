Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Mercado Público terá Noite de Jazz para celebrar o aniversário de 156 anos

Será nesta quinta-feira (23), às 19h, com Luciano Leães e convidados especiais

