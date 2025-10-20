Mercado Público terá Noite de Jazz para celebrar o aniversário de 156 anos

Luciano Leães comandará o show. Daniel Fontana / Divulgação

Jóia do Centro Histórico, o Mercado Público de Porto Alegre vai sediar uma noite de jazz para marcar os 156 anos do prédio. Será nesta quinta-feira (23), às 19h, com Luciano Leães e convidados especiais – Tuti Rodrigues, Cleomenes Jr. e Pingo Borel.

Para quem não sabe, Luciano (porto-alegrense da gema) foi o primeiro pianista brasileiro a se apresentar no icônico New Orleans Jazz Museum.

Ele pisou pela primeira vez em Nova Orleans há 10 anos. Desde então, conquistou a cena jazzística e já foi chamado de Brazilian Professor — uma referência a Professor Longhair (Henry Roeland "Roy" Byrd, lendário cantor e pianista de jazz e blues) — pela revista britânica Blues Matters, principal publicação do segmento na Europa.