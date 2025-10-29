Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Artes cênicas na literatura
Maria Helena Lopes, uma das primeiras diretoras teatrais profissionais do RS, ganha biografia

Obra "No Tear da História, Maria Helena Lopes", de Juliana Wolkmer, será lançada neste domingo (2) na Feira do Livro de Porto Alegre

