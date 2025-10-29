Maria Helena Lopes, uma das primeiras diretoras teatrais profissionais do RS, ganha biografia

Uma referência do teatro gaúcho virou livro. Assinada pela pesquisadora e historiadora Juliana Wolkmer, a obra No Tear da História, Maria Helena Lopes (Editora Libretos) será lançada neste domingo (2) na Feira do Livro de Porto Alegre (leia os detalhes abaixo).

O trabalho rememora a trajetória de Maria Helena, ou Lena, como era chamada pelos colegas, nascida em Pelotas em 1934 e falecida aos 90 anos, em abril de 2025. Ela foi uma das primeiras e mais consagradas diretoras teatrais profissionais do Estado.

Ao longo da carreira, Lena dirigiu 20 espetáculos — dez deles no Grupo Tear (1980-2002), companhia que fundou e cujas montagens marcaram época.

Além de colecionar prêmios, a artista foi uma professora admirada pelos alunos, atuando por quase três décadas (1967-1994) no Departamento de Arte Dramática da UFRGS. Influenciou gerações por meio de um trabalho definido pela exigência, sensibilidade e criatividade.

Como destaca a autora do livro, Lena abriu novos caminhos em cena, ao valorizar o trabalho a partir do corpo, da improvisação e da criação individual de cada artista.

Na década de 1970, ela se tornou uma das primeiras brasileiras a estudar na Escola Jacques Lecoq, em Paris, difundindo não só a metodologia do mestre francês em sala de aula, mas também incorporando-a em seus espetáculos e introduzindo linguagens ainda pouco exploradas no país, como a do clown e do bufão.

As 204 páginas da biografia reúnem material riquíssimo (incluindo 160 imagens), fornecido pela família da encenadora, além de informações obtidas em entrevistas com a própria diretora e profissionais que trabalharam com ela.

Em resumo: é uma joia para quem se interessa pela história da arte.

Serviço

A capa do livro. Libretos / Divulgação

O quê: lançamento de No Tear da História, Maria Helena Lopes (Editora Libretos), de Juliana Wolkmer

Onde: na Feira do Livro de Porto Alegre

Quando: domingo, 2 de novembro, a partir das 15h, primeiro com bate-papo e depois (às 16h), com sessão de autógrafos

Onde: o bate-papo será no Clube do Comércio (Rua dos Andradas, 1085) e a sessão, na Praça de Autógrafos da feira

Quanto: as atividades são gratuitas. O livro custa R$ 70 e estará à venda na sessão de autógrafos e também pela internet (www.libretos.com.br)

Palestras

A iniciativa terá ainda um circuito de palestras sobre a carreira da diretora nas cidades de Porto Alegre, Pelotas e Santa Maria, além da digitalização do acervo do Grupo Tear, o primeiro de um grupo de teatro a fazer parte dos Acervos Permanentes da Cultura — Sedac-RS. O projeto tem o financiamento da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, Edital SEDAC nº 31/2024, Memória e Patrimônio.

Sobre a autora

Juliana Wolkmer é historiadora, pesquisadora, professora e atriz. Também é doutora e mestra em Artes Cênicas pela UFRGS.

É autora do livro DAD: História e Memória (Libretos) e desenvolve pesquisas em história oral, teatro gaúcho, ensino de teatro e história das mulheres.

Formada em História (UFRGS) e Interpretação Teatral — Licenciatura (UFRGS), Juliana transita entre teatro, cinema e televisão.

Nos palcos, recebeu o Prêmio Tibicuera de melhor atriz coadjuvante pelo espetáculo O Mirabolante Rei das Tretas e atuou em produções como Mulheragem (Direção de Guadalupe Casal), Orfeu (Dir. Camila Bauer) e Aos Sãos (Dir. Thaís Andrade).

No cinema, integrou os elencos de Legalidade (Dir. Zeca Brito), Disforia (Dir. Lucas Cassales) e Coexistência (Dir. Thiago Wodarski). Na televisão, participou das séries Taxitramas, A Benção e Oráculo das Borboletas Amarelas.

Como professora, lecionou na rede estadual de ensino, no curso de graduação em Teatro da UFPel e em cursos livres de diversas instituições.

Foi idealizadora dos projetos Canal História do Teatro, Oficina Cena Aberta, Brecht Pulsa Poesia e Itinerários da História do Teatro.