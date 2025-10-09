Livro de FêCris Vasconcellos sobre as crises no jornalismo será lançado no Sarau Elétrico

Com duas décadas de carreira, a jornalista FêCris Vasconcellos, gerente de produtos de streaming do Grupo RBS, lança, na próxima terça-feira (14), no Sarau Elétrico, em Porto Alegre (leia os detalhes abaixo), o livro As Crises do Jornalismo: entre a notícia e o algoritmo (Editora Gog Ideias, 383 páginas).

A obra é fruto da tese de doutorado da autora, que levou o jornalismo para o divã e mergulhou nas entranhas da profissão. É um livro atual e necessário.

— Acredito que parte da minha missão é garantir que o jornalismo siga existindo, porque é um pilar fundamental da nossa democracia e da nossa sociedade. No mundo digital, a relação com os jornais e as notícias mudou, e isso provocou fissuras. São essas fissuras que exploro no livro — explica FêCris, que estudou no Programa de Pós-Graduação em Comunicação da PUCRS e na Universidade Católica Portuguesa, em Lisboa, Portugal, obtendo dupla diplomação.

Como define Juremir Machado da Silva, que foi orientador de FêCris e assina o prefácio da obra, é o "trabalho certo, na hora certa". E não deve ser lido apenas por quem atua na área.

— Dizem que todo brasileiro tem um pouco de técnico de futebol, de médico... e, claro, também muito de jornalista. O jornalismo é algo importante demais para ser discutido apenas entre jornalistas — reflete a autora, certeira.

E qual será a saída para as crises (assim mesmo, no plural)? FêCris responde:

— O segredo é conhecer melhor o público e as necessidades dele e ser menos arrogante.

Quem é FêCris

Fernanda Cristine (FêCris) Vasconcellos é jornalista. Entre 2012 e 2014, fez mestrado na PUCRS, quando estudou a origem dos influenciadores digitais. Em 2021, concluiu (com louvor) o doutorado com dupla diplomação pela PUCRS e pela Universidade Católica Portuguesa, em Lisboa, onde passou o começo da pandemia.

Já foi professora de Comunicação e atuou em rádio, televisão, revista e jornal impresso (passou por veículos como Pop Rock, TVCOM, Kzuka, ZH, Matinal e Band), mas seu chão é o jornalismo digital, área em que fez a maior parte da sua carreira.

Serviço

O quê: lançamento do livro As Crises do Jornalismo: entre a notícia e o algoritmo

lançamento do livro As Crises do Jornalismo: entre a notícia e o algoritmo Quando: terça-feira, 14 de outubro, às 20h

terça-feira, 14 de outubro, às 20h Onde: no Sarau Elétrico, no Bar Ocidente (Av. Osvaldo Aranha, 960 - Bom Fim, Porto Alegre)

no Sarau Elétrico, no Bar Ocidente (Av. Osvaldo Aranha, 960 - Bom Fim, Porto Alegre) Quem vai participar: o sarau terá a participação de FêCris Vasconcellos e de Juremir Machado da Silva, além de Katia Suman, Luís Augusto Fischer e Diego Grando, com canja musical de Juliano Guerra

o sarau terá a participação de FêCris Vasconcellos e de Juremir Machado da Silva, além de Katia Suman, Luís Augusto Fischer e Diego Grando, com canja musical de Juliano Guerra Ingressos: R$ 40 via pix para katia@radioeletrica.com – envie o comprovante por e-mail

R$ 40 via pix para katia@radioeletrica.com – envie o comprovante por e-mail Como comprar o livro: está à venda no site da editora Gog Ideias (clicando aqui) e também poderá ser adquirido no evento, com desconto camarada

está à venda e também poderá ser adquirido no evento, com desconto camarada Quem faz: o livro teve coordenação editorial de André Roca, preparação de original de Lu Thomé (LT Editorial), revisão final de Cláudio Mércio e Gisele Mari Vasconcellos da Silva e projeto gráfico, capa e diagramação de Niura Fernanda

Outros lançamentos da Gog Ideias na próxima semana

Quarta, 15 de outubro

Mentiras, verdades e outras falsidades, de Miguel da Costa Franco, no Clube de Cultura, na Rua Ramiro Barcelos, 1.853, das 18h às 21h.

Quinta, 16 de outubro