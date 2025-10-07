Jantar para ajudar o Instituto do Câncer Infantil terá show do Só Pra Contrariar

SPC é pagode dos anos de 1990. SPC / Divulgação

É tradição: a cada ano, o Instituto do Câncer Infantil (ICI) dá um jantar em busca de apoio, sempre com grandes atrações. Dessa vez, será com o Só Pra Contrariar.

Marcado para 19 de novembro na Associação Leopoldina Juvenil, em Porto Alegre, o evento vai angariar fundos para a ampliação da sede da instituição.

Com a obra, haverá novos espaços de atendimento e laboratório de pesquisas científicas, com conforto para crianças e adolescentes em atendimento, além de acolhimento às famílias.

Ingressos

Os ingressos estarão à venda a partir do dia 16 de outubro. Informações e reservas pelo Whats (51) 3331-8704.

SPC

Só Pra Contrariar é reconhecido pela trajetória que começou em 1989 e pelas grandes plateias que reuniu ao longo das décadas. A formação anunciada para a noite do ICI traz veteranos que marcaram a história do grupo: Fernando Pires, Juliano Pires, Luiz Fernando, Alexandre Popó, Serginho Sales e Hamilton Faria.

Sobre o Instituto do Câncer Infantil

Há mais de 30 anos, o ICI é referência no combate ao câncer infantojuvenil, oferecendo atendimento humanizado e apoio biopsicossocial a pacientes de 0 a 19 anos.

Com uma abordagem integral, que vai além do tratamento médico, o Instituto investe em pesquisa, inovação e acolhimento para transformar vidas e ampliar as chances de cura do câncer infantil.