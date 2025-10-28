Ícone do turismo em Porto Alegre, Barco Cisne Branco vai virar vitrine flutuante digital

Detalhe de como ficará a embarcação com a novidade tecnológica. Barco Cisne Branco / Divulgação

Um dos principais símbolos turísticos da capital gaúcha vai ganhar painéis de mídia digital flutuante (espécie de “vitrine móvel”).

A novidade passa a fazer parte do Barco Cisne Branco a partir da próxima quinta-feira (30).

Resultado de uma parceria com a Ativa, o projeto com investimento de R$ 250 mil promete transformar o Guaíba em palco de visibilidade inédita no país.

A ideia é que as telas de LED nas laterais da embarcação (cada um com sete metros de largura por um metro de altura) sejam usadas para a exibição de campanhas publicitárias, ativações de marca e conteúdos institucionais.