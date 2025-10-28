Ícone do turismo em Porto Alegre, Barco Cisne Branco vai virar vitrine flutuante digital

Um dos principais símbolos turísticos da capital gaúcha vai ganhar painéis de mídia digital flutuante (espécie de “vitrine móvel”).
A novidade passa a fazer parte do Barco Cisne Branco a partir da próxima quinta-feira (30).
Resultado de uma parceria com a Ativa, o projeto com investimento de R$ 250 mil promete transformar o Guaíba em palco de visibilidade inédita no país.
A ideia é que as telas de LED nas laterais da embarcação (cada um com sete metros de largura por um metro de altura) sejam usadas para a exibição de campanhas publicitárias, ativações de marca e conteúdos institucionais.
O Cisne Branco sempre foi uma vitrine viva de Porto Alegre. Agora, com o Digital Cisne Branco, unimos o turismo e a comunicação, criando uma experiência que valoriza nosso rio e abre novas possibilidades para o relacionamento entre as marcas, o porto-alegrense e o Guaiba.
ADRIANE HILBIG
Diretora do Barco Cisne Branco