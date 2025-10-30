Hotel de Porto Alegre terá Réveillon com vista para o Guaíba

O Vista Pontal tem visão privilegiada para o Guaíba, junto à torre do DoubleTree by Hilton. Neorama / Divulgação

Porto Alegre terá uma nova (e sofisticada) festa da virada na noite de 31 de dezembro de 2025.

Em parceria com o Vista Pontal, o hotel DoubleTree by Hilton fará a primeira edição do Lavue Réveillon (o nome vem do termo "la vue", em francês, que significa “a vista”).

O evento terá gastronomia refinada, open bar premium, música ao vivo e vista única para o Guaíba.

— Assim como acontecia nos anos 90, quando os clubes promoviam grandes festas na cidade, queremos que o Lavue seja uma nova referência de celebração — diz Doda Bedim, empresária responsável pela gestão do Vista Pontal.

Somos privilegiados pelo incrível pôr do sol do Guaíba. Trazer um evento desse porte para cá é uma forma de valorizá-lo. Ajuda a reforçar Porto Alegre como um destino turístico, com experiências de alto nível VINÍCIUS MOTTER Gerente-geral do DoubleTree by Hilton

Mais detalhes

A ceia, que terá às 20h, será animada pela banda Só Amor

A festa poderá ser curtida até as 2h

Os participantes terão a opção de se hospedar no hotel, garantindo conforto e segurança durante toda a celebração

Ingressos