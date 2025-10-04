Hilton terá brunch de Dia das Crianças com ação solidária para ajudar a Fundação O Pão dos Pobres

Para celebrar o Dia das Crianças, o Hilton Porto Alegre vai unir gastronomia, diversão em família e solidariedade.

No domingo, 12 de outubro, o hotel terá brunch temático com atividades para os pequenos e uma campanha de arrecadação de brinquedos em benefício da Fundação O Pão dos Pobres.

Com 130 anos, a instituição atende crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e faz um baita trabalho.

Como forma de incentivar as doações, o hotel vai oferecer 20% de desconto no valor do brunch para cada duas pessoas adultas pagantes que contribuírem com um brinquedo novo ou em bom estado. Todo o material arrecadado será destinado integralmente à entidade assistencial.

O tradicional brunch do restaurante Clos Du Moulin, no 5º andar do hotel, será servido das 12h às 15h30min e contará com um menu especial, além de atrações infantis, organizadas conforme a faixa etária: crianças até 4 anos poderão curtir teatro de fantoches e a oficina do Bobbie Goods; para meninos e meninas a partir dos 5 anos, haverá oficinas de slime e de pulseiras, além de gincanas temáticas.

O menu

O menu promete combinar o melhor de um café da manhã completo, com almoço variado.

Entre os destaques, estão itens como pães artesanais, panquecas, croissants, ovos mexidos, bacon, tapiocas doces preparadas na hora, além de pratos quentes como filé mignon ao molho demi-glace, salmão assado com alcaparras, lasanha quatro queijos e uma seleção de risotos feitos ao vivo. Não é brincadeira, não!

Para a sobremesa, delícias como torta de chocolate, cheesecake de doce de leite, brigadeiros, pavlova de frutas vermelhas e uma seleção de guloseimas que promete encantar adultos e crianças.

Nosso objetivo é proporcionar um momento memorável de união para as famílias e, ao mesmo tempo, estender essa alegria a outras crianças. É uma forma de celebrar o Dia das Crianças com impacto social positivo, incentivando a solidariedade. CRISTHIANNE GALVÃO Diretora de Vendas e Marketing do Hilton Porto Alegre

Serviço