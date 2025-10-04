Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Menu especial
Notícia

Hilton terá brunch de Dia das Crianças com ação solidária para ajudar a Fundação O Pão dos Pobres

Hotel vai oferecer 20% de desconto no valor da refeição para cada dois adultos pagantes que contribuírem com um brinquedo novo ou em bom estado

Juliana Bublitz

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS