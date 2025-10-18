Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Melhor do mundo
Notícia

“Guardo as melhores memórias da infância e adolescência em Porto Alegre”, diz a chef Helena Rizzo

Eleita a melhor do mundo, à frente de um dos restaurantes mais prestigiados do Brasil, Helena concedeu entrevista exclusiva à coluna

Juliana Bublitz

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS