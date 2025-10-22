Guaíba terá museu a céu aberto dedicado à aviação em área de 24 mil metros quadrados 

Na mitologia grega, Ícaro tentou fugir do labirinto onde estava preso construindo asas de penas e cera, mas voou alto demais e o sol acabou derretendo-as. A história, muitas vezes contada como uma fábula, também representa um dos maiores desejos humanos: o de voar. Tendo a lenda como ponto de partida, Guaíba vai ganhar um museu a céu aberto dedicado à história da aviação, que celebra os principais marcos da relação entre os humanos e o céu.

O espaço será instalado em uma área de 24 mil metros quadrados dentro do AeroCiti (Aero Centro Integrado de Tecnologia e Inovação) — complexo aeronáutico que vai reunir produção, pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias para a aviação em Guaíba, na Região Metropolitana. A pedra fundamental será lançada nesta quinta-feira (23), data em que se comemora o Dia do Aviador e o aniversário do primeiro voo do 14-Bis, realizado por Santos Dumont em 1906.

Inspirado no conceito de aerotrópole (integração entre a aviação e a vida cotidiana das cidades), o museu contará com oito praças temáticas abertas ao público, cada uma dedicada a um período da história da aviação. A proposta é apresentar a história de aviação de forma interativa, com maquetes, miniaturas de aeronaves e outros elementos expositivos.

— Nos oito espaços, além de partes da história da aviação, teremos locais de convivência como área pet, chimarródromos, espaços para exercícios físicos e pista de caminhada — explica Guilherme Cunha, CEO da Aeromot, empresa responsável pelo projeto.

A ideia é que cada uma das praças seja adotada por empresas gaúchas.

O complexo AeroCiti ficará em um terreno que ganhou fama por ter sido destinado à Ford, ao lado da operação da Toyota. A estimativa, como noticiado pela colunista Giane Guerra, é de que o projeto vá gerar 3 mil empregos ao longo de todas suas etapas.

Confira as oito etapas representadas no parque

O Sonho de Ícaro: a lenda grega que simboliza o desejo humano de voar Da Imaginação à Invenção: Leonardo da Vinci e seus estudos pioneiros sobre o voo Os Pioneiros do Ar: Santos Dumont, os Irmãos Wright e os primeiros voos tripulados A Era dos Dirigíveis e Balões: quando o fascínio por balões e dirigíveis tomou os céus A Consolidação da Aviação: as primeiras linhas aéreas, o correio aéreo e a aviação militar nas grandes guerras (décadas de 1920 a 1940) A Era dos Jatos: a revolução da velocidade e do alcance na aviação comercial e militar (décadas de 1950 a 1970) O Espaço e Além: a conquista do espaço: foguetes, ônibus espaciais e estações orbitais O Futuro do Voo: a nova era de aeronaves elétricas, supersônicas e da mobilidade aérea avançada