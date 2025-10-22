Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Aerotrópole
Guaíba terá museu a céu aberto dedicado à aviação em área de 24 mil metros quadrados 

O espaço ficará dentro do AeroCiti, localizado no terreno conhecido por ter sido destinado à Ford 

Zero Hora

