Governo do RS aposta em turistas cariocas e promove verão gaúcho na principal feira de turismo do Brasil

Desta quarta-feira (8) até a próxima sexta (10), a Secretaria de Turismo do Rio Grande do Sul (Setur) participa da ABAV Expo no Rio de Janeiro. É a principal feira de turismo do Brasil, reunindo centenas de agências e agentes de viagem.
A intenção do secretário Ronaldo Santini e de sua equipe é apostar as fichas no mercado fluminense e focar na promoção das experiências de verão na Serra, do Natal Luz de Gramado aos cânions (veja mais abaixo).
— A ABAV Expo é o palco ideal para mostrar que o Rio Grande do Sul tem mais do que o frio e o vinho já consagrados. Nosso Estado oferece experiências de verão autênticas, que vão desde a adrenalina dos cânions até a rica diversidade de nossa gastronomia e cultura, moldada por diferentes povos — diz Santini.
A lista de apostas
As ações promocionais da Setur na feira incluem:
- Natal Luz de Gramado: maior evento natalino do país, realizado entre outubro e janeiro
- Experiências em vinícolas: promoção do enoturismo, com foco na cultura e degustações
- Atrativos naturais: destaque para os cânions, que têm apresentado crescimento nas buscas
- Riqueza cultural: valorização da diversidade cultural gaúcha, incluindo as regiões de colonização italiana, alemã, etc.
A saber
O Rio é um dos maiores emissores de turistas para o RS (eles representam 12,6% dos visitantes que chegam de avião).
A projeção da secretaria é de que 41 mil cariocas venham ao Estado entre novembro e fevereiro, cerca de 20% a mais do que no mesmo período de 2024.
Perfil do turista carioca
O interesse do público carioca por destinos gaúchos é alto. Buscas recentes, segundo levantamento da Setur, indicam que os destinos mais procurados são: Gramado, Porto Alegre e Canela, seguidos por Torres e Bento Gonçalves.
O turista do Rio de Janeiro viaja majoritariamente a lazer (79,4%), com permanência média de 3 a 5 noites (45,4%).
Os grupos são pequenos, com média de 2,7 pessoas — principalmente casais ou pequenas famílias.
A maioria das chegadas ocorre entre quinta e sexta-feira (34,7%), com tendência crescente de desembarques às segundas-feiras.