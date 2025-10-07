Governo do RS aposta em turistas cariocas e promove verão gaúcho na principal feira de turismo do Brasil

Cânions estão entre os destinos promovidos na feira. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Desta quarta-feira (8) até a próxima sexta (10), a Secretaria de Turismo do Rio Grande do Sul (Setur) participa da ABAV Expo no Rio de Janeiro. É a principal feira de turismo do Brasil, reunindo centenas de agências e agentes de viagem.

A intenção do secretário Ronaldo Santini e de sua equipe é apostar as fichas no mercado fluminense e focar na promoção das experiências de verão na Serra, do Natal Luz de Gramado aos cânions (veja mais abaixo).

— A ABAV Expo é o palco ideal para mostrar que o Rio Grande do Sul tem mais do que o frio e o vinho já consagrados. Nosso Estado oferece experiências de verão autênticas, que vão desde a adrenalina dos cânions até a rica diversidade de nossa gastronomia e cultura, moldada por diferentes povos — diz Santini.

A lista de apostas

As ações promocionais da Setur na feira incluem:

Natal Luz de Gramado: maior evento natalino do país, realizado entre outubro e janeiro

maior evento natalino do país, realizado entre outubro e janeiro Experiências em vinícolas: promoção do enoturismo, com foco na cultura e degustações

promoção do enoturismo, com foco na cultura e degustações Atrativos naturais: destaque para os cânions, que têm apresentado crescimento nas buscas

destaque para os cânions, que têm apresentado crescimento nas buscas Riqueza cultural: valorização da diversidade cultural gaúcha, incluindo as regiões de colonização italiana, alemã, etc.

A saber

O Rio é um dos maiores emissores de turistas para o RS (eles representam 12,6% dos visitantes que chegam de avião).

A projeção da secretaria é de que 41 mil cariocas venham ao Estado entre novembro e fevereiro, cerca de 20% a mais do que no mesmo período de 2024.

Perfil do turista carioca

O interesse do público carioca por destinos gaúchos é alto. Buscas recentes, segundo levantamento da Setur, indicam que os destinos mais procurados são: Gramado, Porto Alegre e Canela, seguidos por Torres e Bento Gonçalves.

O turista do Rio de Janeiro viaja majoritariamente a lazer (79,4%), com permanência média de 3 a 5 noites (45,4%).

Os grupos são pequenos, com média de 2,7 pessoas — principalmente casais ou pequenas famílias.