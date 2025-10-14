Fundador do Kurotel, em Gramado, recebe prêmio internacional por atuação na medicina preventiva

Luís Carlos no Kurotel, recentemente eleito "Melhor Retiro de Bem-Estar do Brasil". Kurotel / Divulgação

O médico gaúcho Luís Carlos Silveira, criador do Método Kur e fundador do Kurotel, em Gramado, foi homenageado pela Seven Stars Organization com o título Pantheon of Wellness Hospitality 2025, em Tróia, Portugal, no último dia 11 de outubro.

Durante a cerimônia, ele esteve acompanhado da esposa, Neusa Silveira, e da neta Maria Catharina, representando a nova geração da família que dá continuidade ao legado iniciado há mais de cinco décadas.

Pioneiro na medicina preventiva, ele também receberá, neste mês, o título de Especialista Honorário em Medicina de Estilo de Vida no congresso brasileiro dedicado à área, em Vitória (ES). Na ocasião, estará ao lado da filha, a médica Mariela Silveira, que também será homenageada por dar seguimento ao trabalho.