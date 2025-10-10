Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Rivalidade nas telonas
Filme vai contar a história do Gre-Nal, com jogadores, jornalistas e torcedores ilustres, de Rosa Weber a Yeda Crusius 

Estreia está marcada para março de 2026. O documentário vai passar nos cinemas e depois no canal Sportv e na Globoplay

