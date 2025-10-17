Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Playlist sobrenatural
Notícia

Festival de rock com mais de 5 mil pessoas vai celebrar o Halloween no 4º Distrito

Gratuita, a festa é organizada pela School of Rock Benjamin em parceria com a prefeitura de Porto Alegre

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS