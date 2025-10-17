Festival de rock com mais de 5 mil pessoas vai celebrar o Halloween no 4º Distrito

Fredi Chernobyl e Erick Endres no show da Comunidade Nin-Jitsu. Tiago Lima / Divulgação

Vem aí um festival de rock ao ar livre, gratuito e com público previsto de 5 mil pessoas, para agitar o Dia das Bruxas no 4º Distrito. É o primeiro Halloween POA, marcado para 1º de novembro, um sábado, a partir das 10h, na Rua Frederico Mentz (leia os detalhes abaixo).

Serão 12 horas de shows com figuraças do gênero, como Theo Fetter e as bandas Quem É Você Alice e Comunidade Nin-Jitsu, além dos alunos da School of Rock Benjamin. A festa é uma parceria da instituição com a prefeitura de Porto Alegre.

— Vai ser um evento para ficar no calendário da cidade. É muito impactante o envolvimento que a gente está vendo da comunidade da escola e até de outras cidades — comenta o proprietário Thiago Vitola.

A galera está preparando um negócio especial, mesmo. As apresentações iniciam pela manhã e vão até às 22h em dois palcos. Além disso, haverá uma área de alimentação, com a presença do Mule Bule, que recentemente inaugurou um restaurante ali perto, no shopping DC Navegantes.

Também terá um concurso de fantasias, uma feira e um espaço dedicado à cultura rock’n’roll. A ideia é uma festa para a família toda. Por isso terá também um roteiro das travessuras ou gostosuras para a criançada e profissionais fazendo maquiagens temáticas.

O melhor de tudo: a entrada é gratuita, mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível. É preciso retirar o ingresso antes do evento na sede da instituição (R. Benjamin Flôres, 57). As doações serão destinadas ao Banco de Alimentos de Porto Alegre.

Para todas as tribos

A School of Rock tem mais de 200 alunos em Porto Alegre e adota uma metodologia focada em performance, explica o proprietário. Por isso, estão acostumados a organizar eventos que reúnam essa galera toda para fazer um som. O desafio, desta vez, foi expandir o alcance para um local aberto.

— Sendo no 4º Distrito, existe todo um engajamento de promover eventos que deem retorno para a comunidade tão impactada no ano passado com as enchentes. Tanto do poder público, como das empresas, em especial o Instituto Caldeira. Uma preocupação de gerar trabalho, emprego e renda nessa região — avalia o organizador.

Leia Mais Turismo de natureza volta à pauta em dois grandes eventos no Rio Grande do Sul

Um dos palcos foi nomeado em homenagem à Playing for Change, movimento internacional dedicado a promover músicos independentes. Durante a enchente, o coletivo deu uma baita ajuda com distribuição de donativos e apoio para ações de resgate.

— É um evento para todas as tribos e esse palco está aberto para todos os estilos. É uma catapulta para os artistas entrarem no rol do Playing for Change — comenta Thiago.

Serviço

O que: Halloween POA

Halloween POA Local : Rua Frederico Mentz, 1.600, entre o DC Navegantes e o Instituto Caldeira

: Rua Frederico Mentz, 1.600, entre o DC Navegantes e o Instituto Caldeira Data : 1º de novembro

: 1º de novembro Horário : das 10h às 22h

: das 10h às 22h Ingressos: os ingressos podem ser retirados gratuitamente na School of Rock Benjamin, mediante a doação de 1kg de alimento não perecível