Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Novidade
Notícia

Feira do Livro de Porto Alegre terá podcast oficial

"Feiracast"  contará com gravações ao vivo na Praça da Alfândega para ampliar o alcance da programação 

Juliana Bublitz

