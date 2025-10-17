Feira do Livro de Porto Alegre terá podcast oficial

Para ouvir em qualquer hora e lugar! Mateus Bruxel / Agencia RBS

Tem novidade tecnológica na Feira do Livro de Porto Alegre. A 71ª edição do evento, de 31 de outubro a 16 de novembro, terá seu primeiro podcast.

O Feiracast marcará a entrada do maior evento literário a céu aberto da América Latina no segmento de áudio digital, com o objetivo de ampliar o acesso do público aos conteúdos produzidos ao longo dos 17 dias de programação.

O projeto prevê conversas com autores, pensadores e artistas convidados, gravadas diretamente em um estúdio montado na Praça da Alfândega. Com cerca de 30 minutos de duração, os bate-papos serão transmitidos ao vivo pelo YouTube e disponibilizados posteriormente no Spotify e em outras plataformas de streaming.

— A Feira do Livro sempre foi um espaço de encontro e de troca. O Feiracast é uma extensão natural desse espírito, um formato contemporâneo que preserva nossa memória e leva o conteúdo da Praça da Alfândega a novos públicos — diz Max Ledur, presidente da Câmara Rio-Grandense do Livro, que organiza o evento.

Apresentado pela jornalista Sabrina Thomazi, o Feiracast terá episódios ao vivo e gravados em horários variados (às 14h, 16h e 18h). A proposta é manter flexibilidade na pauta, acompanhando o movimento da feira e a presença de novos participantes a cada dia.

De acordo com José Pedro Villalobos, diretor-geral do projeto, a intenção, além de atingir um público mais amplo, é de que "autores, livreiros e o público se vejam representados no Feiracast".