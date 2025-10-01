Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Geladinho
Notícia

Expresso sabor mojito e café com pêssego: rede de cafeterias de Porto Alegre lança menu de verão

São nove opções, oito delas geladas, incluindo misturas inusitadas

Juliana Bublitz

