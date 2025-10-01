Expresso sabor mojito e café com pêssego: rede de cafeterias de Porto Alegre lança menu de verão

O Press Café, que está abrindo novas franquias em Porto Alegre, no bairro Cidade Baixa e no Bourbon Carlos Gomes, lança nesta quarta-feira (1º), Dia Internacional do Café, o novo menu de verão.

São nove opções, oito delas geladas.

Tem de tudo: do clássico expresso com tônica até criações mais extravagantes, como o Sour Peach Coffee (R$ 25), mistura de café, pêssego, gengibre, limão e hortelã, e o ¡Coffito! (R$ 28), que é café tipo mojito.

Os destaques do novo menu

¡Coffito! (R$ 28) - O café que lembra um mojito. Soda de limão com limão siciliano, hortelã, muito gelo e um shot de espresso.

Sour Peach Coffee (R$ 25) - Café gelado e extravagante. Pêssego, suco de limão, gengibre e hortelã com um espresso doppio.

Filtrado Catucaí 785 (R$ 17 na Hario ou Clever e R$ 65, 200g dele moído na hora) - Para os amantes de café filtrado. O Catucaí 785 tem um aroma adocicado e um perfume de frutas vermelhas, laranja e garapa. Acidez delicada e um corpo médio, com textura sedosa.

Espresso Tônica Schweppes (R$ 20) - muito gelo com uma rodela de laranja e um ramo de alecrim. Aí vem ristretto doppio e uma tônica Schweppes - de garrafinha!

Batidíssimo (R$ 18) - Solúvel de café arábica, um toque de açúcar, servido sobre água de coco com gelo.

Serviço

Press Café – Porto Alegre

Moinhos Shopping – Rua Olavo Barreto Viana, 36, Moinhos de Vento

Segunda a sábado, das 10h às 22h | Domingo e feriado, das 12h às 20h

Shopping Iguatemi – Av. João Wallig, 1800, Passo d’Areia

Segunda a sábado, das 10h às 22h | Domingo e feriado, das 12h às 20h

BarraShoppingSul – Av. Diário de Notícias, 300, Cristal

Segunda a sábado, das 10h às 22h | Domingo e feriado, das 12h às 20h

Hospital Nora Teixeira – Av. Independência, 75 Segunda a sexta, das 8h às 21h | Sábado, domingo e feriado, das 10h às 20h

Press Café – Passo Fundo

Passo Fundo Shopping – Av. Pres. Vargas, 1610, São Cristóvão

Segunda a sábado, das 10h às 22h | Domingo e feriado, das 11h às 22h



