Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Mostra Glass 2025
Notícia

Evento em Novo Hamburgo recebe obra rara de design brasileiro com 750 quilos de mármore

O Banco V, assinado por Zanini de Zanine, tem apenas três exemplares no mundo, um deles no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro

