Evento em Novo Hamburgo recebe obra rara de design brasileiro com 750 quilos de mármore

Banco é feito em mármore Grigio MIchelangelo. Mostra Glass / Divulgação

Uma obra emblemática do design brasileiro contemporâneo desembarcou na Mostra Glass 2025, em Novo Hamburgo.

O Banco V, assinado por Zanini de Zanine (que participará de um bate-papo esta semana no evento), é uma criação em mármore maciço considerada rara no universo do design autoral e das artes visuais.

Com apenas três exemplares no mundo, a peça integra o acervo permanente do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro (MAM-RJ). Além disso, está presente na galeria Michelangelo Mármores, em Curitiba, e na coleção privada de um colecionador carioca.

Durante a mostra, o Banco V pode ser visto no jardim da Casa Pro Marmo Gourmet, com paisagismo do Recanto Tropical e projeto de Rogério Menin.

A criação de Zanine sintetiza a estética do designer, que transita entre arte e mobiliário, transformando o mármore — material tradicionalmente rígido — em uma forma contemporânea.