Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

"Quase gaúcho"
"Eu me sinto acolhido pela gente do Rio Grande, pela cultura do Estado", diz Thiago Lacerda no Paralelas

O Paralelas podcast desta semana traz uma entrevista especial, de 45 minutos, com o ator que interpreta Bento Gonçalves em novo filme

