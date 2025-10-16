Estudante gaúcha é única brasileira a apresentar pesquisa de neurologia em evento nos EUA

Anna Carolina acompanhou caso raro de uma criança em Canoas. Janice Silva / Divulgação

Ela nem se formou ainda, mas já é um fenômeno. A estudante de Medicina da Ulbra, Anna Carolina Silveira, foi selecionada para apresentar seu trabalho no Congresso Internacional de Neurologia e Neurociência, em novembro, na Flórida (EUA). Ela será a única brasileira e também a única aluna de Medicina entre os palestrantes do evento.

Durante o estágio curricular em pediatria, Anna Carolina, que é natural de Caxias do Sul e mora em Porto Alegre, acompanhou um caso raro atendido no Centro de Especialidades da Ulbra, em Canoas: uma criança diagnosticada com a síndrome do cromossomo 14 em anel.

É uma condição genética descrita pela primeira vez em 1971 e com pouco mais de 80 registros relatados mundialmente até hoje. A síndrome pode causar uma série de problemas, como deficiência intelectual, alterações imunológicas e infecções de repetição.

Por sua raridade, cada novo relato clínico é considerado valioso, pois contribui para ampliar o conhecimento médico e orientar futuros diagnósticos e tratamentos.

— Cada descrição clínica contribui para acrescentar uma nova peça no quebra-cabeça da doença — explica Anna, cujo estudo teve como coautora a também estudante da Ulbra Júlia Oriques Bersch, sob orientação do neurologista e professor William Alves Martins.

— Para a ciência, esse olhar fresco e curioso dos estudantes é muitíssimo valioso, pois ideias inovadoras muitas vezes surgem da inquietação de quem ainda não está preso a paradigmas e dogmas — afirma Martins.