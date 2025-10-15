Espetáculo beneficente "Sul em Dança pela Vida" arrecada doações para o Banco de Alimentos

Grupo Explosão, que foi atingido pela enchente de 2024, em São Leopoldo, será um dos destaques. Nando Espinosa / Divulgação

O espetáculo beneficente Sul em Dança pela Vida – A dança como ponte entre a arte e a reconstrução levará seus encantos – uma dose de solidariedade – ao Teatro da Fiergs nesta sexta-feira (17).

O show terá início às 20h, com entrada gratuita, mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível. Tudo o que for coletado está destinado ao Banco de Alimentos de Porto Alegre, primeiro do gênero no Brasil.

No palco, o destaque será o Grupo Explosão de São Leopoldo, duramente atingido pela enchente de 2024.

A noite contará ainda com coreografias selecionadas nas duas últimas edições do festival, com Ballet Lenita Ruschel, Carol Dalmolin Estúdio de Dança, Dullius Dance, Gira Centro de Dança, Grupo Gross, Mega Dance School, UFA! Instituto de Arte e Cultura e Suzana D’Ávila Studio de Dança.

Em meio a nomes consagrados, também subirá ao palco o grupo Renascer da Restinga, destaque da Mostra Estudantil e Projetos Sociais em setembro.

Quem patrocina o projeto é a Vale, por meio do Programa Rouanet Emergencial RS, do Ministério da Cultura. Ele ainda tem o apoio do Teatro Fiergs e do Grupo RBS, com produção da Arte&Ideias e direção de Margit Kolling.

Serviço

O que: Sul em Dança pela Vida – A dança como ponte entre a arte e a reconstrução

Sul em Dança pela Vida – A dança como ponte entre a arte e a reconstrução Data: sexta-feira, 17 de outubro, às 20h

sexta-feira, 17 de outubro, às 20h Local: Teatro Fiergs, em Porto Alegre (Av. Assis Brasil, 8.787)

Teatro Fiergs, em Porto Alegre (Av. Assis Brasil, 8.787) Entrada: 1 kg de alimento não perecível, destinado ao Banco de Alimentos de Porto Alegre