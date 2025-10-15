Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Solidariedade
Notícia

Espetáculo beneficente "Sul em Dança pela Vida" arrecada doações para o Banco de Alimentos

Apresentação no Teatro da Fiergs será nesta sexta-feira (17)

Zero Hora

