Em Porto Alegre, Jayme Monjardim anuncia decisão de dar sequência ao filme "O Tempo e o Vento"

Thiago e Marjorie Estiano, como Capitão Rodrigo e Bibiana Terra no filme original. DIVULGAÇÃO / TV Globo/Divulgação

A revelação foi feita na noite da última quarta-feira (8), no palco do Teatro Simões Lopes Neto, em Porto Alegre, durante bate-papo entre o diretor Jayme Monjardim, o ator Thiago Lacerda e a escritora e roteirista Leticia Wierzchowski: o trio planeja dar continuidade ao filmaço O Tempo e o Vento, de 2013.

Thiago, que interpretou Capitão Rodrigo na primeira versão (inspirada em O Continente), voltará na pele de Dr. Rodrigo Cambará na sequência da saga de Erico Verissimo (O Retrato).

Diante do teatro lotado, Jayme deu o recado aos netos do autor, que estavam na plateia:

— Pedro e Fernanda, se preparem: vamos procurar vocês!

O anúncio recebeu aplausos do público e não foi para menos: o filme fez história e se tornou um dos mais belos já produzidos no RS, com atores do quilate de Fernanda Montenegro, Paulo Goulart e José de Abreu, levando mais de 700 mil espectadores aos cinemas e posteriormente exibido na TV Globo em formato de minissérie.

Especialíssima

A noite foi especial: após a conversa, mediada por Mariana Abascal, o público assistiu à exibição de O Tempo e o Vento com trilha sonora ao vivo, em um projeto idealizado por Alexandre Guerra.

A execução brilhante coube à Orquestra Theatro São Pedro, liderada por Evandro Matté, com a cereja do bolo: os coros da UFRGS e da PUCRS, que tornaram o evento ainda mais especial.