Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Superprodução
Notícia

"É um sonho", diz Emily Borghetti, que vai dançar chula na ópera de Jayme Caetano Braun

Bailarina interpretará a China na obra "Em busca das paisagens perdidas", que estreia neste sábado (25) na Capital

Juliana Bublitz

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS