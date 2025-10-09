Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Vai por mim
Notícia

Dica de passeio em Porto Alegre: Memorial do Legislativo, o prédio mais antigo da cidade

Estive no local nesta semana e fiquei encantada com o espaço, que é público, gratuito, está restaurado e tem exposições e atividades culturais

Juliana Bublitz

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS