Dica de passeio em Porto Alegre: Memorial do Legislativo, o prédio mais antigo da cidade

O antigo Casarão Rosado, nos altos da Rua Duque de Caxias, em Porto Alegre, guarda uma joia histórica: o Memorial do Legislativo, ao lado do Palácio Piratini. É a construção mais antiga da cidade (de 1790) e foi sede da Assembleia entre 1835 e 1967. Lá dentro, está resguardada a história do parlamento gaúcho, que se confunde com a do RS.

Estive no local nesta semana, a convite de Mariana Abascal, responsável pelo espaço, para gravar mais um episódio do Paralelas (meu novo podcast, disponível no YouTube de GZH e no Spotfy), com um entrevistado especial: o ator Thiago Lacerda (aguarde!).

Fiquei impressionada com o que vi. Restaurado, o edifício (por si só) já vale a visita, afinal, não é toda hora que se entra num sobrado de 235 anos - com acesso é público e gratuito. O passeio vale ainda mais pelo conteúdo.

Para marcar os 190 anos da Assembleia, o espaço exibe a exposição Tempo e Reflexão, com documentos e objetos históricos, linha do tempo interativa, vídeos e uma série de curiosidades sobre a trajetória da instituição.

Homenagem a Erico

Tem até uma urna eletrônica (veja abaixo), com uma votação fictícia em homenagem aos 120 anos de Érico Veríssimo. O “pleito” vai até dezembro, com a escolha do personagem mais popular da trilogia O Tempo e o Vento (votei em Ana Terra!).

Outro motivo para ir até lá é a Mostra Política de Cinema, com filmes incríveis, de graça, no local e na Cinemateca Paulo Amorim, até 16 de dezembro.

Durante o período, estará disponível no mezanino do antigo plenário uma exposição permanente de figurinos e elementos históricos relacionados ao cinema gaúcho.

Vai por mim: não perde!

Serviço