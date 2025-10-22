Conectando Porto Alegre e Liverpool, Casa de Cultura Mario Quintana recebe “A Terceira Cidade”

Iniciativa integra a programação oficial do Ano Cultural Brasil/Reino Unido 2025-2026. Leo Caobelli / Divulgação

Abre nesta quinta-feira (23), na Casa de Cultura Mario Quintana, em Porto Alegre, a exposição A Terceira Cidade (leia os detalhes no fim do texto).

Gratuita, a mostra coletiva apresenta o resultado da residência artística internacional Portos Conectados: Construindo Mundos Digitais e Encontros em Porto Alegre e Liverpool, realizada pela 10ª edição do Festival Kino Beat.

São obras inéditas desenvolvidas pelos artistas brasileiros Henrique Fagundes e Trojany e pelas artistas britânicas Sophie Rogers e Dongni Liang, que participaram da residência em formato híbrido — com etapas presenciais na capital gaúcha e em Liverpool, no Reino Unido, além de encontros virtuais.

Voltado à criação em arte e tecnologia, o projeto estimulou práticas baseadas na construção de mundos digitais e reflexões críticas sobre as transformações sociais, culturais e ecológicas de cidades portuárias.

Segundo o curador Gabriel Cevallos, “através de Porto Alegre e Liverpool, uma terceira cidade começou a se formar. Ela não existe em mapas e, até este momento, era habitada apenas pelos artistas e demais envolvidos na residência artística”.

Durante duas semanas em cada metrópole, separados pelo intervalo de um mês, os residentes receberam o desafio de transformar as experiências, os deslocamentos e a enxurrada de informações em criações impregnadas dessas cidades, mas não necessariamente reconhecíveis.

A primeira etapa da residência ocorreu na FACT Liverpool (Foundation for Art and Creative Technology), instituição de referência em arte e tecnologia no Reino Unido. A última fase teve como base o Instituto Remanso, em Porto Alegre.

A iniciativa integra a programação oficial do Ano Cultural Brasil/Reino Unido 2025-2026, promovido pelo British Council em parceria com o Instituto Guimarães Rosa, e marca a primeira atuação internacional estruturada do festival.

Serviço

O quê: exposição A Terceira Cidade

exposição A Terceira Cidade Local: Galeria Augusto Meyer – Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736, 3º andar, Porto Alegre)

Galeria Augusto Meyer – Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736, 3º andar, Porto Alegre) Período: de 23 de outubro a 30 de novembro

23 de outubro a 30 de novembro Abertura: quinta-feira, 23 de outubro, às 18h

quinta-feira, 23 de outubro, às 18h Quanto: entrada franca

entrada franca Saiba mais: https://kinobeat.com/

Kino Beat

O 10º Festival Kino Beat é viabilizado através da Lei Rouanet, apresentado pela Petrobras. Conta com patrocínio da Blue Moon e Crown Embalagens e apoio internacional do British Council e Instituto Guimarães Rosa – Ano da Cultura Brasil/Reino Unido.