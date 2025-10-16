Como os desfiles da Oktoberfest de Santa Cruz do Sul se tornaram ponto alto da festa

Nasci em Santa Cruz do Sul e me criei na Oktoberfest. Sou suspeita para falar, mas volto à festa todos os anos, sem falta. Estive lá na abertura, para passear, comer, bebericar chope, dançar e... desfilar (com meus pais junto!).

Sim, para nós, é um programaço de família. Neste fim de semana tem mais (vai até dia 26, sempre de quintas a domingos; leia os detalhes no fim do texto).

O caso é que não é se trata apenas de um parque enfeitado, com um monte de chopeiras pelo caminho, é mais do que isso. O que encanta na festa é a participação da comunidade, que abraça o evento e vive dias de alegria. Esse envolvimento dá brilho e alma à Oktober, e o melhor exemplo disso são os desfiles na rua principal.

Se você for a Santa Cruz, não deixe de tirar um tempo para eles. Uma das paradas obrigatórias é aos sábados, às 14h, liderada pela cervejaria Heilige, 100% local — neste ano, pela primeira vez, ela serve o chope oficial da festa (leia mais abaixo), desbancando as grandes marcas.

Esse desfile informal começou há alguns anos, por iniciativa da turma da Heilige, e acabou se tornando parte oficial do evento. Foi adotado pelos organizadores, de tanto sucesso que fez e faz. Nele, junta-se a turma mais nova, a gurizada (com som alto saindo das caixas e transformando bandinhas em algo próximo de uma "festa rave").

Qualquer pessoa pode entrar no “entreveiro” (minha mãe e eu entramos, faceiras, no último sábado), sem necessidade de inscrição prévia. É uma catarse coletiva. Diversão garantida.

Há, ainda, o desfile temático oficial, com 10 carros alegóricos (incluindo o famoso e disputado Bierwagen), milhares de integrantes com trajes típicos (inscritos previamente), entidades e empresas, “tudo junto reunido”, como se diz lá por aquelas bandas. Até transmissão ao vivo (pelo canal da festa e do jornal local no YouTube) tem.

É mais tradicional (realizado desde a primeira edição, há 40 anos), igualmente lindo e cada vez mais profissional e prestigiado (tanto em número de público quanto de participantes).

Nas calçadas, as pessoas juntam as cadeiras, levam o chimarrão e acompanham tudo de camarote. Detalhe: o trajeto é rodeado de bares, restaurantes e lojas. É bonito de ver.

Vai por mim: vale a visita. Prosit!

Chope local, para todos os gostos

Chope Heilige Radler Raspberry e Piña Colada. Paty Tessmann / Divulgação

Cervejaria oficial da Oktoberfest de Santa Cruz, a Heilige completa 15 anos em 2025 e tem DNA local. A previsão é de fornecer cerca de 250 mil litros de chope para a festa.

O tipo mais vendido é o Pilsen (ótimo), mas, se você quiser provar algo diferente, vá de Radler Raspberry (framboesa) ou Piña Colada (coco e abacaxi). Com baixo teor alcoólico (2,5%), são chopes leves e frescos.

O Radler surgiu em 1922 na Alemanha, criado por Franz Kugler, dono de uma estalagem. Para oferecer uma bebida leve aos ciclistas que visitavam sua pousada, ele misturou cerveja com limonada, dando origem ao famoso “radlermass”, ou “litro do ciclista”. O estilo se popularizou e hoje é produzido por diversas cervejarias ao redor do mundo.

Se você quer zero álcool, essa opção também existe na Oktoberfest. A dica é a Hop Lager Sem Álcool.

Tour Heilige

Vai um chope aí? Paty Tessmann / Divulgação

A Cervejaria Heilige está abrindo oficialmente as portas da sua fábrica para o público. A primeira ediçao do Tour Heilige ocorre nesta sexta-feira (17), às 18h, na sede da cervejaria, e promete uma imersão completa na história, na cultura e no sabor que tornaram a Heilige um símbolo local.

Durante cerca de 45 minutos, os visitantes percorrem a fábrica acompanhados por um guia, conhecendo cada etapa da produção, da escolha dos ingredientes ao envase final. A experiência inclui ainda degustação de dois estilos da marca, um copo exclusivo, tirante personalizado e um folder especial com a história da Heilige.

O valor da experiência é de R$ 40 por pessoa, sendo R$ 30 consumíveis para utilização nos pontos de venda oficiais da marca. Os grupos são limitados a 20 pessoas, com um mínimo de cinco participantes para a realização do tour.

A visita é destinada a maiores de 18 anos, e o uso de calçado fechado é obrigatório na área de produção. As próximas datas e o agendamento online estarão disponíveis no site oficial da cervejaria. Mais informações e reservas: heilige.com.br/tour

Serviço

Sente só o clima da Oktober! Alencar da Rosa / Divulgação