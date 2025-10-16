Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Dica de passeio
Notícia

Como os desfiles da Oktoberfest de Santa Cruz do Sul se tornaram ponto alto da festa

Se você for ao evento, não deixe de tirar um tempo para eles: os desfiles

