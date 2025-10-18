Como é a experiência de comer no restaurante Maní, da chef gaúcha Helena Rizzo

Ela já foi eleita a melhor chef do planeta, e não é para menos. Onde a gaúcha Helena Rizzo (leia aqui a entrevista com ela) põe a mão, brotam pratos de sabor e visual surpreendentes. Ela é uma das mentes por trás do Maní, um dos restaurantes mais prestigiados do mundo. Prestes a completar 20 anos, o lugar integra, desde 2013, o ranking anual The World’s 50 Best Restaurants (um dos maiores balizadores da gastronomia internacional).

Estive lá no fim de setembro para provar o novo menu degustação (assinado por Helena e Willem Vandeven) a convite da equipe, que tem muitos gaúchos nos bastidores - de Fernanda Lima, uma das sócias, ao chef Felipe Di Sicca, gestor de operações do grupo. Mesmo longe da terrinha, a gente se sente em casa.

Filha de mãe artista e pai engenheiro, Helena nasceu e viveu em Porto Alegre até os 18 anos, quando decidiu correr o mundo. Depois de uma temporada na Europa, fincou raízes na capital paulista e embarcou na proposta do Maní, inspirado no frescor da gastronomia brasileira, em um ambiente solar e contemporâneo.

Tudo isso transparece na comida. Por mais sofisticada que seja (e é), ela é feita de ingredientes nossos - o nome do lugar remete à lenda indígena que explica a origem da mandioca. Está tudo lá, na forma de arte (veja as fotos).

O serviço começa com lascas de polvilho, pão de fermentação natural e manteiga artesanal à mesa. Depois, sucedem-se os pratos, delicadíssimos, em pequenas porções, que, somadas, formam um belo conjunto (não, você não passa fome!).

A cumbuca em destaque na primeira imagem acima é de comer de joelhos: uma mistura inesperada de cebola, ouriço, amêndoa e Jerez (vinho branco fortificado produzido na região homônima, na Andaluzia). O bocadito de beterraba com coração de pato (eu sei, parece estranho) é outra surpresa agradável, tanto quanto o peixe namorado (cozido à perfeição), com tucupi preto, quiabo e castanha-do-Brasil fresca.

Se você ama doces, o Maní acaba de lançar outra novidade: um menu degustação de sobremesas, assinado por Brenda Freitas.

E os preços? O menu degustação tradicional sai por R$ 695 (sem harmonização de vinhos) e o de sobremesas, R$ 240 (também sem as bebidas) (veja todas as opções abaixo). Para quem busca uma experiência singular, não tem erro. Recomendo de olhos fechados.

Serviço

O Maní fica na Rua Joaquim Antunes, 210, bairro Jardim Paulistano, em São Paulo.

Funciona de terça e sexta, das 12h às 15h e das 19h30min às 23h; aos sábados, das 13h às 16h e das 19h30min às 23h; e aos domingos, das 13h às 16h30min.

Reservas pelo e-mail reservasmani@manimanioca.com.br. Contato pelo telefone (11) 3085-4148. Mais informações em manimanioca.com.br.

Opções

Além do cardápio a la carte, há o Menu 3 Cursos (escolha uma entrada, um prato principal e uma sobremesa do cardápio; o menu acompanhaum belisquete surpresa). Sai por R$ 285 (vegetariano) e R$ 365 (regular).

O menu degustação tradicional sair por R$ 695, sem harmonização de vinhos. A harmonização custa R$ 530.