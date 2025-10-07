Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Morreu mesmo?
Opinião

Como Débora Bloch ressuscitou Odete Roitman

Nas mãos da atriz, a personagem maldosa virou a "queridinha" do público, estabelecendo uma relação dúbia de amor e ódio

