Com show gratuito de Os Fagundes, orla do Gasômetro recebe "A Hora do Mate"

No próximo sábado (11), Porto Alegre recebe A Hora do Mate, evento gratuito com chimarrão e cultura na beira do Guaíba, ao lado da Usina do Gasômetro.

A programação (leia os detalhes no fim do texto) terá início às 11h e seguirá até a noite, com música, poesia, dança, gastronomia e atividades coletivas — incluindo rodadas de mate presenciais e virtuais, com telas de led espalhadas pela Orla (que mostrarão imagens de pessoas "mateando" ao redor do Brasil e do mundo).

Haverá espaços temáticos e gastronômicos, como a Alameda do Mate, o Espaço Kids e Fagundinhos e o Espaço Gourmet. No palco principal, o evento será conduzido por Neto e Ernesto Fagundes.

— Queremos buscar as coisas simples. O palco tem uma proposta intimista, para que os artistas fiquem próximos do público e da roda de chimarrão. Redondo e de madeira, o cenário remete a uma cuia vazada, tendo o entardecer como pano de fundo. Será o primeiro evento após a enchente na orla do Gasômetro — destaca Ernesto.

Shows e atrações para todas as idades

Haverá show com Os Fagundes.

Haverá de tudo um pouco: rap, capoeira, invernada de CTG, chamamé missioneiro e um gaitaço com a turma da Fábrica de Gaiteiros, de Renato Borghetti.

O pôr do sol será celebrado com rodada coletiva de mate a partir das 17h, e a noite será encerrada em clima de festa com show de Os Fagundes e convidados especiais, entre eles Pedro Verissimo, Renata Adegas e Juliano Barreto.

Ao longo do dia, está prevista uma homenagem ao escritor Luis Fernando Verissimo, que morreu no fim de agosto.

Leve a cadeira

O público é convidado a chegar com cadeira, canga e mate para juntar-se à roda.

Quem não puder estar presente, poderá acompanhar tudo em tempo real pelo link que será divulgado no perfil @ahoradomate2025 , no Instagram. Também será possível participar da roda de forma virtual, às 11h e às 17h.

Aberto e gratuito, o evento é voltado para famílias, turistas, estudantes, artistas e moradores da cidade.

A iniciativa é idealizada por Ernesto Fagundes e Joka Alovisi, em parceria com Neto Fagundes e Ricardo Koech. Tem patrocínio master da prefeitura de Porto Alegre e é financiada pelo projeto 400 anos das Missões Jesuíticas Guaranis e pelo governo do Estado. Conta com apoio de Vinícola Aurora, Da Colônia, 360 POA Gastrobar e da Orla do Gasômetro.

Serviço

O quê: A Hora do Mate

A Hora do Mate Onde: orla do Guaíba, em frente à Usina do Gasômetro

orla do Guaíba, em frente à Usina do Gasômetro Quando: neste sábado, 11 de outubro, a partir das 11h até o pôr-do-sol

neste sábado, 11 de outubro, a partir das 11h até o pôr-do-sol Quanto: evento gratuito

Programação

