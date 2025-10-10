Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Com show gratuito de Os Fagundes, orla do Gasômetro recebe "A Hora do Mate"

Evento será neste sábado (11), a partir das 11h até a noite, com música, poesia, dança, gastronomia e, claro, muito chimarrão

