Com programação incrível, Festival Legado celebra 120 anos de Erico Verissimo em Porto Alegre

Erico deixou um legado inquestionável e merece ser celebrado. Leonid Streliaev / Divulgação

Vem aí um baita evento (mesmo!), em Porto Alegre, para celebrar o maior escritor da história do Rio Grande do Sul. Três instituições gaúchas lideram o Festival Legado, uma homenagem aos os 120 anos de Erico Verissimo, que carimbou o RS no mapa literário brasileiro.

Realizada pela Fundação Theatro São Pedro – vinculada à Secretaria de Estado da Cultura –, Assembleia Legislativa e pela Unimed/RS, a iniciativa terá uma série de atividades gratuitas ou com ingressos a preços populares em diferentes palcos da cidade, entre a próxima terça-feira (7) e o dia 21 de novembro.

Leia Mais O avô Erico Verissimo

A programação, que está incrível (leia abaixo), explora distintas facetas da obra do autor ou de criações por ele inspiradas, como quadrinhos, cinema, música e encenações teatrais, além, é claro, da própria literatura.

Para dar conta disso, serão ocupados três espaços: os teatros Simões Lopes Neto e Olga Reverbel, no Multipalco Eva Sopher, e a Casa da Memória Unimed Federação/RS.

Festejar os 120 anos de Erico Verissimo é obrigação de todo o cidadão sul-rio-grandense. O Festival Legado é um projeto coletivo, de muita gente e de muitas instituições. Para falar sobre Erico, é preciso um universo ANTONIO HOHLFELDT Presidente da Fundação Theatro São Pedro

Exposição inédita recria atmosfera de Erico em quadrinhos

O festival começa na terça (7), às 17h, com a abertura de uma exposição inédita que reúne 25 páginas de quadrinhos da adaptação de Eloar Guazzelli Filho para a trilogia O tempo e o vento.

A publicação completa foi encomendada pela Companhia das Letras para ser lançada no próximo ano, mas, no foyer do Multipalco Eva Sopher, o público poderá conferir uma prévia do trabalho do autor.

Entre os destaques, estão quadrinhos do capítulo O sobrado (que integra o volume O Continente, o primeiro da saga), em que Guazzelli, artista ambidestro, optou por fazer os desenhos com a mão esquerda.

A intenção, com isso, é dar a este trecho do trabalho traços mais viscerais e rudes, buscando um clima sombrio e expressionista. As outras páginas destacam elementos marcantes da narrativa de Erico, como a natureza, as árvores, os cavalos e as mulheres gaúchas.

Leia Mais Canção em homenagem a obra de Erico Verissimo é a grande vencedora da 45ª Coxilha Nativista

Natural de Vacaria, o premiado artista plástico, que já assinou mais de 20 adaptações de textos da literatura para os quadrinhos, como Grande sertão: veredas, de Guimarães Rosa, e Vidas secas, de Graciliano Ramos, tem dito que a edição em quadrinhos de O Tempo e o Vento é o maior desafio da sua carreira. Não é para menos.

Após a inauguração, a Exposição o Continente - um ensaio ficará em cartaz no foyer do Multipalco até o dia 2 de novembro, com visitação de terça a sábado, das 12h às 19h, e aos domingos, das 16h às 18h, sempre com entrada franca.

Projeção do filme "O tempo e o vento" com trilha sonora ao vivo

Já pensou assistir ao filme, com a música sendo tocada por uma orquestra? Alexandre Guerra / Divulgação

No segundo dia de festival, quarta-feira (8), o público poderá acompanhar uma experiência artística única, com a exibição do filme O tempo e o vento (2013), com trilha sonora ao vivo.

É isso mesmo. A música será interpretada pela Orquestra Theatro São Pedro e os coros da UFRGS e da PUCRS, com projeto musical do compositor paulista Alexandre Guerra e regência do maestro Evandro Matté.

Antes da exibição, haverá um bate-papo com o diretor do filme, Jayme Monjardim, acompanhado pela roteirista Leticia Wierzchowski e pelo ator Thiago Lacerda.

Eles vão compartilhar os bastidores da adaptação para o cinema e os desafios de transpor para as telas a monumental obra literária de Erico.

O evento terá início às 19h, no Teatro Simões Lopes Neto, unindo simultaneamente o Festival Legado e a Mostra Política de Cinema, uma das principais ações culturais dos 190 anos da Assembleia.

Leia Mais Com IA, Erico Verissimo volta à vida em homenagem que celebra seus 120 anos

"O urso com música na barriga" no teatro de bonecos

Quem não lembra dessa história? Adriana Marchiori / Divulgação

A programação especial ainda incluirá três peças de teatro inspiradas na obra de Erico Verissimo, com opções para todas as idades.

A primeira a ser apresentada é O urso com música na barriga, que terá sessões no sábado e domingo, dias 11 e 12 de outubro, às 16h, no Teatro Oficina Olga Reverbel.

A montagem infantil, assinada pela Cia Atimonautas, adapta o livro homônimo de Erico para o universo do teatro de bonecos.

Dirigida pela atriz Arlete Cunha, a peça conta com o texto publicado por Erico em 1938, destacando a importância das relações afetivas e o desafio de expressar os próprios sentimentos.

Espetáculo inédito de Julio Conte em celebração a Erico

Para compor a programação especial, o festival convidou o dramaturgo e diretor Julio Conte (de Bailei na Curva) a escrever uma peça sobre Erico.

O resultado é o espetáculo A hora de Erico, alusão ao último romance de Clarice Lispector, A hora da estrela.

A montagem parte da descoberta de que Verissimo e Clarice compartilharam uma profunda amizade e uma relação marcada pela admiração recíproca e uma certa rivalidade, motivada pela singularidade de suas produções literárias.

A peça inédita narra um encontro fictício entre os dois grandes autores, em que ambos discutem literatura, vida pessoal e morte.

A estreia será no dia 12 de novembro, às 20h, no Teatro Simões Lopes Neto, com elenco formado por Marcello Crawshaw, Karine Paz e Heitor Schmidt.

LEIA TAMBÉM Fiergs sedia evento gratuito com espetáculos de teatro, música e dança

Montagem do Grupo Cerco recria o romance "Incidente em Antares"

Grupo Cerco fará remontagem a partir do espetáculo "Incidente em Antares". Ronald Mendes / Divulgação

No dia 18 de novembro, às 19h, o público poderá aproveitar mais uma montagem cênica. Assinado pelo Grupo Cerco, o espetáculo Erico em Antares recria o livro Incidente em Antares, de 1971, no palco do Teatro Oficina Olga Reverbel.

A peça insere o autor gaúcho nos acontecimentos do romance, onde sete mortos insepultos erguem-se de seus caixões para denunciar a corrupção da sociedade da fictícia cidade de Antares.

Com direção de Inês Marocco e elenco formado por Anildo Böes, Kalisy Cabeda, Manoela Wunderlich, Marina Kerber, Paulo Farias e Philipe Philippsen, a montagem resgata a trajetória do escritor, compartilhando informações sobre Verissimo, em diálogo com o público.

Exposição reúne manuscritos e objetos de Erico

No dia 19 de novembro, a partir das 13h, será possível conferir uma nova exposição sobre o escritor, desta vez na Casa da Memória Unimed.

Intitulada Erico - Entre linhas e afetos, a mostra representa um percurso singular, onde literatura e artes visuais se entrelaçam para revelar não apenas a obra de Erico, mas também o universo de relações que o cercaram.

A exibição tem curadoria de Marco Aurelio Biermann Pinto e de José Francisco Alves, com realização da Casa da Memória e da Associação Cultural Acervo Literário Erico Verissimo.

LEIA TAMBÉM Mostra na Casa da Memória relembra os 90 anos da maior exposição que Porto Alegre já viu

Encontro literário discute a presença das mulheres na obra de Erico

O encerramento do festival será no dia 21 de novembro, sexta-feira, às 19h, no Teatro Oficina Olga Reverbel, com um encontro literário para discutir a presença das mulheres na obra de Erico Verissimo.

Em seus romances, o autor não só trouxe como protagonistas as mulheres, mas a compreendeu como poucos, criando personagens marcantes como Clarissa, que deu nome ao romance homônimo, assim como as inesquecíveis Ana Terra e Bibiana Terra, de O tempo e o evento.

Para analisar e discutir essa produção com um olhar feminino, participam do debate as professoras de Letras Socorro de Assis, Mara Jardim e Ana Cláudia Munari.

Serviço