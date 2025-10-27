Com leitura gratuita de "O Continente", Sesc-RS volta à programação da Feira do Livro de Porto Alegre

Werner fará a leitura cênica da obra de Erico Verissimo. Angela Fuelber / Divulgação

Depois de mais de uma década, o Sesc-RS volta a integrar a programação oficial da Feira do Livro de Porto Alegre. E o melhor: com uma série de eventos gratuitos, um prato cheio para quem busca arte e cultura no mais tradicional encontro literário a céu aberto do Rio Grande do Sul.

De 5 a 8 de novembro, o público poderá conferir espetáculos, palestras e bate-papos com autores premiados (leia os detalhes no fim do texto).

O destaque é a leitura cênica de O Continente, de Erico Verissimo, por Werner Schünemann, que abrirá a lista de atrações da entidade.

Ator experiente, Werner vem dando voz à obra desde o início de outubro em sessões abertas, emocionando plateias por onde passa (foi assim em Alegrete, Uruguaiana, Bento Gonçalves e Erechim).

Com 50 minutos de duração, a leitura é uma das homenagens do Sesc aos 120 anos de nascimento de Erico, celebrados em 2025. Na Capital, a exibição será no dia 5, às 18h30min, no Teatro Carlos Urbim, com tradução em Libras, a Língua Brasileira de Sinais.

Vai por mim: é imperdível.

Outras atrações

A agenda do Sesc na feira também prevê uma conversa com os vencedores do Prêmio Sesc de Literatura 2024: Patrícia Lima (de São Paulo) e Ricardo Maurício Gonzaga (do Espírito Santo), com mediação de Diogo Borges, do Departamento Nacional do Sesc. Os autores vão falar de suas obras e dos desafios de quem vive da escrita.

Haverá ainda uma palestra-show com o rapper e escritor Chiquinho Divilas, no dia 7, e a exibição da peça infantil As aventuras do avião vermelho, da Girassol Produções, no dia 8 de novembro.

Chiquinho apresentará Transatlântico negro e o hip-hop, que une música, poesia e reflexão sobre identidade, diversidade e inclusão social.

Quanto à peça, é uma viagem de fantasia baseada na clássica obra de Erico, que celebra a imaginação e a amizade e vem encantando gerações de leitores.

Programação do Sesc-RS na Feira do Livro de Porto Alegre

5 de novembro (quarta-feira)

"O continente de Erico Verissimo" por Werner Schünemann

Horário: 18h30min

Local: Teatro Carlos Urbim (Av. Sepúlveda)

Ingressos: gratuitos, evento aberto ao público por ordem de chegada

6 de novembro (quinta-feira)

Bate-papo com os vencedores do Prêmio Sesc de Literatura 2024 - Patrícia Lima (de São Paulo) e Ricardo Maurício Gonzaga (do Espírito Santo)

Horário: 15h30min

Local: Clube do Comércio - Sala dos Jacarandás (Rua dos Andradas, 1085)

Ingressos: evento aberto ao público

7 de novembro (sexta-feira)

Palestra Show “Transatlântico negro e o hip-hop” com Chiquinho Divilas

Horários: 14h e 15h30min

Local: Clube do Comércio - Sala dos Jacarandás (Rua dos Andradas, 1085)

Ingressos: evento aberto ao público

8 de novembro (sábado)

Peça infantil "As aventuras do avião vermelho"

Horário: 15h

Local: Teatro Carlos Urbim (Av. Sepúlveda)

Ingressos: gratuitos, evento aberto ao público por ordem de chegada

