Com leitura gratuita de "O Continente", Sesc-RS volta à programação da Feira do Livro de Porto Alegre

Depois de mais de uma década, o Sesc-RS volta a integrar a programação oficial da Feira do Livro de Porto Alegre. E o melhor: com uma série de eventos gratuitos, um prato cheio para quem busca arte e cultura no mais tradicional encontro literário a céu aberto do Rio Grande do Sul.
De 5 a 8 de novembro, o público poderá conferir espetáculos, palestras e bate-papos com autores premiados (leia os detalhes no fim do texto).
O destaque é a leitura cênica de O Continente, de Erico Verissimo, por Werner Schünemann, que abrirá a lista de atrações da entidade.
Ator experiente, Werner vem dando voz à obra desde o início de outubro em sessões abertas, emocionando plateias por onde passa (foi assim em Alegrete, Uruguaiana, Bento Gonçalves e Erechim).
Com 50 minutos de duração, a leitura é uma das homenagens do Sesc aos 120 anos de nascimento de Erico, celebrados em 2025. Na Capital, a exibição será no dia 5, às 18h30min, no Teatro Carlos Urbim, com tradução em Libras, a Língua Brasileira de Sinais.
Vai por mim: é imperdível.
Outras atrações
A agenda do Sesc na feira também prevê uma conversa com os vencedores do Prêmio Sesc de Literatura 2024: Patrícia Lima (de São Paulo) e Ricardo Maurício Gonzaga (do Espírito Santo), com mediação de Diogo Borges, do Departamento Nacional do Sesc. Os autores vão falar de suas obras e dos desafios de quem vive da escrita.
Haverá ainda uma palestra-show com o rapper e escritor Chiquinho Divilas, no dia 7, e a exibição da peça infantil As aventuras do avião vermelho, da Girassol Produções, no dia 8 de novembro.
Chiquinho apresentará Transatlântico negro e o hip-hop, que une música, poesia e reflexão sobre identidade, diversidade e inclusão social.
Quanto à peça, é uma viagem de fantasia baseada na clássica obra de Erico, que celebra a imaginação e a amizade e vem encantando gerações de leitores.
Programação do Sesc-RS na Feira do Livro de Porto Alegre
5 de novembro (quarta-feira)
"O continente de Erico Verissimo" por Werner Schünemann
Horário: 18h30min
Local: Teatro Carlos Urbim (Av. Sepúlveda)
Ingressos: gratuitos, evento aberto ao público por ordem de chegada
6 de novembro (quinta-feira)
Bate-papo com os vencedores do Prêmio Sesc de Literatura 2024 - Patrícia Lima (de São Paulo) e Ricardo Maurício Gonzaga (do Espírito Santo)
Horário: 15h30min
Local: Clube do Comércio - Sala dos Jacarandás (Rua dos Andradas, 1085)
Ingressos: evento aberto ao público
7 de novembro (sexta-feira)
Palestra Show “Transatlântico negro e o hip-hop” com Chiquinho Divilas
Horários: 14h e 15h30min
Local: Clube do Comércio - Sala dos Jacarandás (Rua dos Andradas, 1085)
Ingressos: evento aberto ao público
8 de novembro (sábado)
Peça infantil "As aventuras do avião vermelho"
Horário: 15h
Local: Teatro Carlos Urbim (Av. Sepúlveda)
Ingressos: gratuitos, evento aberto ao público por ordem de chegada
***
A programação completa da Feira do Livro de Porto Alegre está disponível em www.feiradolivropoa.com.br.