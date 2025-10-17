Com laboratório secreto e poção mágica, hotel de Gramado cria experiência para hóspedes de 4 a 12 anos

Toda criança tem o direito de brincar. No Casa da Montanha, em Gramado, a máxima é levada ao pé da letra: o hotel acaba de lançar uma experiência sob medida para hóspedes de 4 a 12 anos, com direito a chapéu, óculos de brinquedo, bolsa e certificado, além de barraca e mini-pantufas nos quartos, entre outros mimos.

Esqueça amadorismo. A coisa é séria mesmo. Chamada de “O Sonhador da Montanha”, a atividade convida os pequenos a embarcar sozinhos em uma aventura de duas horas, sem pais por perto, acompanhados dos personagens da história — que são "professores cientistas" e têm nomes como Minhoca, Pipoca, Rapadura e Brigadeiro.

Divididos em grupos de até quatro participantes, eles são levados a explorar corredores e recantos simbólicos do tradicional hotel (um dos mais icônicos da Serra), como o famoso carrossel e a sala da lareira. Enquanto isso, decifram pistas, coletam ingredientes e criam, em um laboratório secreto, a "Poção Perfeita dos Sonhos".

No faz-de-conta, a fórmula é simbólica: cada elemento do elixir representa um valor essencial à convivência familiar — o amor, a escuta, o respeito, a união e o tempo compartilhado, temas que são falados durante a atividade.

— Enquanto os pais relaxam, as crianças estão super entretidas em um produto que tem essência, que leva uma mensagem — explica Rafael Peccin, pai de dois guris e diretor de marketing da Coleção Casa Hotéis.

Ao chegar na hospedagem, as crianças já recebem um kit completo com os itens mencionados no início do texto — a ideia é que vivam o papel de pequenos cientistas. Ao final, levam para casa uma garrafinha personalizada e um diploma de “Pequeno Sonhador”.

Nas suítes, o encantamento continua: roupões e pantufas em miniatura, amenities infantis (gel de banho e creme hidratante), escadinhas no lavabo e barraquinhas montadas — exclusivas dos pacotes Sonhador da Montanha e Sonho de Natal (outro sucesso).

Há ainda menu infantil, playground temático, serviço de babá sob demanda e o mascote Tulipito, que pode ganhar até uma mensagem de voz personalizada (basta contratar com 72 horas de antecedência).

Sonho de Natal

Durante o período natalino, o hotel oferece ainda a experiência sazonal “Um Sonho de Natal”, em que os pequenos viram ajudantes do Papai Noel. Essa já virou um clássico e se repete anualmente.

Ao entrar no quarto, elas encontram um kit especial e recebem uma ligação do próprio Bom Velhinho.

Nos dias seguintes, vivem uma jornada de solidariedade e fantasia: constroem brinquedos para doação, participam da “Academia dos Ajudantes” e ajudam a desvendar o Mistério da Meia Perdida do Noel.

No fim da hospedagem, saem com o título de Ajudante Oficial do Papai Noel e uma lembrança fotográfica.

28 anos de história

A fachada do hotel, com o famoso carrossel. Sergio Azevedo / Divulgação

Desde 1997, o Casa da Montanha é sinônimo de acolhimento e encantamento em Gramado.

Parte da Coleção Casa Hotéis, que reúne ainda o Wood Hotel, o Parador Cambará do Sul e o Petit, além dos restaurantes Vinolab, Giostra Cucina, Ocre e Alma RS, o grupo segue apostando no afeto como diferencial competitivo.

Serviço