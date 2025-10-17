Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Atração lúdica
Notícia

Com laboratório secreto e poção mágica, hotel de Gramado cria experiência para hóspedes de 4 a 12 anos

Além da brincadeira, há tendas nos quartos, mini-pantufas e escadinhas para o lavabo, entre outros mimos

Juliana Bublitz

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS