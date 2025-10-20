Com figurino luxuoso e performance inovadora, artista gaúcha faz turnê nos EUA e no Canadá

Nina Vogel em "Siderea", espetáculo que leva para a nova turnê internacional. Cleber Correa / Divulgação

Depois de levar a mensagem da paz ao Japão no primeiro semestre, a gaúcha Nina Vogel deu início a uma nova temporada internacional. Fenômeno do teatro de animação, a multiartista de Carazinho dá início a uma turnê de um mês pela América do Norte, pregando a união entre os povos.

A convite de instituições e eventos, a gaúcha passará pelo Canadá e pelos Estados Unidos, onde fará uma série de palestras, oficinas e apresentações em cidades como Calgary, Montréal e Chicago.

Um dos destaques é a estreia de seu novo trabalho: Siderea.

— É uma performance poética, sutil e ao mesmo tempo impactante contra o fascismo e o totalitarismo, na qual busco trazer esperança e reestabelecer o sentimento de conexão entre todos os humanos do planeta — diz a artista, conhecida pelos figurinos surpreendentes, idealizados por ela mesma (com personagens e elementos em miniatura brotando do traje).

Pouco a pouco, Nina vem conquistando o mundo com a arte delicada e luxuosa, representando o Rio Grande do Sul e o Brasil nos mais longínquos recantos do planeta. Além do Japão, ela já se apresentou em países como Senegal, Taiwan e República Tcheca.

O roteiro

A programação começou em Calgary, na última semana. Na cidade canadense, ela estreou o novo espetáculo em um jantar de gala e participou da Puppet Power 2025, conhecida como Bienal internacional do teatro de animação (cujo tema central, neste ano, é a imigração e o papel da arte na aproximação entre as diferentes etnias e culturas).

Lá, Nina também revisitou sua performance pela paz, chamada Feathers of Hope (sucesso no Japão).

No início desta semana, a artista gaúcha desembarcou em Montréal, também no Canadá, para dar um workshop a convite da Association Québécoise de Marionnettistes, no Château de Neuville. Será uma semana intensiva de atividades no local, um antigo convento, seguida de visita e palestra na Universidade de Quebec.

De lá, Nina segue para Chicago, nos EUA, no fim de outubro, convidada pela professora Kristin Idaszak (reconhecida dramaturga, produtora e educadora) e pela DePaul University para um workshop de teatro lambe-lambe, inspirado no trabalho de duas mestras artistas nordestinas. A modalidade é uma forma de teatro em miniatura (para um espectador por vez).

Na sequência, convidada pelo diretor Blair Thomas, Nina abrirá as três noites de Living Room Tour em três localidades diferentes de Chicago, para grandes doadores(as) de fundos para as artes e projetos sociais.