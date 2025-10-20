Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Brilhando lá fora
Notícia

Com figurino luxuoso e performance inovadora, artista gaúcha faz turnê nos EUA e no Canadá

Nina Vogel fará uma série de palestras, oficinas e apresentações em cidades como Calgary, Montréal e Chicago, pregando a paz e a união entre os povos

