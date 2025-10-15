Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Fábrica de cantores
Notícia

Com espetáculos e evento nacional, Porto Alegre é capital da ópera no Brasil em outubro

Nas próximas duas semanas, cidade receberá diretores de todo o país e terá sete apresentações, três delas em três dias, no Multipalco e na Casa da Ospa

Juliana Bublitz

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS