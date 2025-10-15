Com espetáculos e evento nacional, Porto Alegre é capital da ópera no Brasil em outubro

Até o fim do mês, Porto Alegre é a capital da ópera no Brasil. Serão sete apresentações nas próximas duas semanas, três delas em três dias (leia os detalhes no fim do texto), com um evento nacional como pano de fundo e visitantes de todo o país na cidade.

Chamado Ópera em Pauta, o encontro reunirá diretores, produtores e cantores líricos de diferentes Estados. É para sentir orgulho, sim. E para prestigiar, é claro.

— No momento, temos vários ensaios acontecendo ao mesmo tempo. É uma loucura e é lindo de ver. Planejamos isso há dois anos e estamos cumprindo a promessa de fazer de Porto Alegre um novo centro operístico do país — diz Flávio Leite, presidente da Companhia de Ópera do Rio Grande do Sul (Cors).

O evento ocorre nos dias 24, 25 e 26 de outubro no Multipalco Eva Sopher e na Casa da Ospa, com presenças confirmadas dos diretores dos principais teatros do país — de São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Manaus e Belo Horizonte, entre outras capitais. Haverá mesas de debate abertas ao público e apresentações.

A bateria de espetáculos começa neste final de semana, com a estreia da obra-prima barroca Il trionfo del Tempo e del Disingano, de Händel.

Será a primeira encenação do título na América Latina, fruto de parceria inédita entre a Cors, a Bach Society Brasil e a Plural Companhia de Dança, unindo ópera e balé.

— Vai ser extraordinário, com o público praticamente dentro do palco, algo diferente do habitual — vibra Flávio.

No outro fim de semana, será a vez da superprodução do ano: Em busca das paisagens perdidas. A obra vai celebrar o centenário do payador e poeta gaúcho Jayme Caetano Braun.

Anote aí: será uma ópera regionalista, como jamais se viu por aqui. Pirisca Grecco viverá o protagonista e declamará versos no palco e Emily Borghetti dançará a chula, entre outras inovações cênicas — vou publicar mais detalhes nos próximos dias, aguarde.

Para completar, nas mesmas datas, a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) reunirá duas óperas curtas em um programa com clima de comédia: O Telefone, de Gian Carlo Menotti, e Signor Deluso, de Thomas Pasatieri, apresentadas em sequência.

Não tem desculpa para ficar de fora. A seguir, veja a programação completa e onde comprar ingressos. Vai por mim: vale assistir e aplaudir de pé.

Programação no detalhe

"Il trionfo del Tempo e del Disingano"

Encenação será no teatro oficina, com o público praticamente dentro do palco. Vitoria Proença / Divulgação

A Companhia de Ópera do RS trará pela primeira vez ao Brasil a obra-prima barroca Il trionfo del Tempo e del Disingano (O triunfo do tempo e do desingano), de Georges Friedrich Händel, ao Teatro Oficina Olga Reverbel neste sábado (18), no domingo (19) e no dia 24 de outubro.

Em uma parceria inédita com a Bach Society Brasil e a Plural Companhia de Dança, o espetáculo unirá ópera e balé com direção musical de Fernando Cordella, direção cênica de William Pereira, direção vocal de Vitor Philomeno, direção de dança de Maurício Miranda e Pedro Coelho e coreografia de Milton Coati.

No elenco, estarãoa soprano Carla Domingues (Belleza), as mezzo-sopranos Carol Braga (Piacere) e Cristine Guse (Disinganno) e o tenor Roger Scarton (Tempo), ao lado de oito bailarinos da Plural Companhia de Dança.

A música foi criada quando Händel tinha apenas 22 anos, na primavera de 1707, e teve enorme sucesso na Itália. O libreto (como é chamado o texto cantado) foi escrito pelo Cardeal Pamphili: uma alegoria moral-religiosa, gênero que estava em moda na época.

Serviço

O quê: ópera Il trionfo del Tempo e del Disingano

ópera Il trionfo del Tempo e del Disingano Quando: nos dias 18 e 24 às 19h, e dia 19 às 17h

nos dias 18 e 24 às 19h, e dia 19 às 17h Onde: no Teatro Oficina Olga Reverbel (Rua Ruachuelo, 1089 – Centro Histórico)

no Teatro Oficina Olga Reverbel (Rua Ruachuelo, 1089 – Centro Histórico) Ingressos: de R$ 65 a R$ 130 (inteiro)

de R$ 65 a R$ 130 (inteiro) Para comprar antecipado, clique aqui.

"Em busca das paisagens perdidas"

Em busca das paisagens perdidas é uma composição de Vagner Cunha, com libreto (texto cantado) do crítico teatral, jornalista e escritor Renato Mendonça e concepção e direção cênica de Carlota Albuquerque.

Encomendada pela Cors especialmente para a ocasião, a obra vai marca os 100 anos do payador Jayme Caetano Braun (1824-1999).

Inédita, a montagem contará com a direção musical e regência do maestro André dos Santos (da Bahia) frente à Filarmônica Ontoarte Recanto Maestro (Forma) e terá duas apresentações: nos dias 25 e 26 de outubro, no Teatro Simões Lopes Neto, e no dia 1º de novembro, no Palco Bell´Anima Recanto Maestro, em São João do Polêsine.

Quem dará vida ao homenageado é o cantor nativista Pirisca Grecco, que será acompanhado pelas sopranos Carla Maffioletti, Eiko Senda, Elisa Lopes e Raquel Fortes e a contralto Luciane Bottona. Completam o elenco o tenor Maicon Cassânego e o baixo-barítono Guilherme Roman. Outro grande destaque da estreia mundial é a bailarina Emily Borghetti no papel de “A China”. A direção musical e regência será do maestro André dos Santos.

O espetáculo, que integra o projeto Ópera e Formação e tem a parceria da Secretaria de Estado da Cultura, será a primeira encomenda de ópera contemporânea da Cors, unindo cantores líricos e artistas de destaque da música e da dança regionais.

Um dos grandes poetas regionalistas do Sul, Jayme Caetano Braun deixou um legado inestimável, atravessando todas as fronteiras, em especial para o Uruguai, Paraguai, Argentina e Bolívia. Ao longo de sua carreira, lançou diversos livros como “Galpão de Estância”, “Brasil Grande do Sul”, “Paisagens Perdidas”, “De Fogão em Fogão” e “Potreiro de Guachos”. Também deixou sua marca na discografia, e entre seus álbuns estão “Payadas”, “Troncos Missioneiros” e “Payador”.

Serviço

"O Telefone", de Gian Carlo Menotti, e "Signor Deluso", de Thomas Pasatieri

O Telefone, de Gian Carlo Menotti, e Signor Deluso, de Thomas Pasatieri, serão apresentadas em sequência, dentro do mesmo programa, no palco da Sala Sinfônica do Complexo Cultural Casa da Ospa.

A apresentação dupla ocorre em duas datas – às 17h do sábado, 25 de outubro, e às 11h de domingo, 26 de outubro – e integra a programação do 6º Ópera em Pauta.

Rebecca Burkhardt será diretora musical e regente à frente da Ospa — fundação vinculada à Secretaria de Estado da Cultura —, e a concepção e direção cênica ficará com Áurea Baptista.

O elenco das óperas é formado pelos cantores líricos Elisa Machado, Felipe Bertol, Ricardo Barpp, Luciane Bottona, Francis Padilha, Rosimari Oliveira e Guilherme Roman.

O Telefone e Signor Deluso são óperas bufas, em um ato, que trazem histórias curtas, ligadas às mazelas do cotidiano.

Na obra do italiano naturalizado norte-americano Gian Carlo Menotti (1911-2007), também conhecida como O Amor A Três, o protagonista Ben, interpretado pelo tenor Felipe Bertol, tenta inutilmente falar com Lucy, interpretada pela soprano Elisa Machado. Suas tentativas de conversa são interrompidas pela compulsão de Lucy pelo telefone, o qual se torna um terceiro elemento na relação dos dois personagens.

A história foi apresentada pela primeira vez em Nova Iork, em 1947, período em que o objeto era uma novidade tecnológica.

Signor Deluso, do americano Thomas Pasatieri, é uma comédia de erros, na qual uma série de mal-entendidos leva a desentendimentos e suspeitas entre os personagens. Foi escrita em 1974 como uma encomenda para Juilliard School, em Nova York.

Serviço