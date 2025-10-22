Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Novo romance
Notícia

Com detetive que é uma figuraça e ambientação em Porto Alegre, Tailor Diniz lança "Perigo na Esquina"

Em 2024, escritor gaúcho foi finalista do Prêmio Jabuti com "Os Canibais da Rua do Arvoredo"

Juliana Bublitz

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS