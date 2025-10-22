Com detetive que é uma figuraça e ambientação em Porto Alegre, Tailor Diniz lança "Perigo na Esquina"

Ambição, traição e luta por poder costumam ser ingredientes infalíveis para uma história fisgar o leitor já na primeira página. Em Perigo na Esquina (L&PM, 248 páginas), novo livro de Tailor Diniz, é assim.

Com estrutura de romance policial e um detetive impagável no papel principal (chamado A. Boccanera), a obra será lançada no dia 12 de novembro na Feira do Livro de Porto Alegre (leia os detalhes no fim do texto).

É o 24º trabalho de Tailor, escritor, roteirista e pintor, que no ano passado foi finalista do Prêmio Jabuti com Os Canibais da Rua do Arvoredo (Lucens, 2023).

O novo enredo também se passa em Porto Alegre (uma marca do autor), em duas regiões da cidade — o bairro Farrapos e o Centro Histórico.

O detetive A. Boccanera mora em um JK perto da Usina do Gasômetro, no fim da Rua Duque de Caxias (onde Tailor posou para as fotos acima, de Duda Fortes) e é uma figuraça: odeia o pôr do sol do Guaíba e bebe uísque de quinta categoria.

— Ele é um tipo curioso, capaz de citar Wando e Sartre — brinca Tailor, contando que o livro estava na gaveta desde 2019, até cair nas mãos (e nas graças) do experiente editor Ivan Pinheiro Machado, da L&PM.

A trama envolve um pastor evangélico, o sumiço de seu filho homossexual e uma investigação cheia de reviravoltas, que une religião, luxúria, ambição e traição. Resumindo: é um prato cheio.

Lançamento

Criador e criatura. Duda Fortes / Agencia RBS

O quê: lançamento de Perigo na Esquina (L&PM, 248 páginas), de Tailor Diniz

Quando: 12 de novembro

Onde: na Feira do Livro de Porto Alegre. Haverá bate-papo às 16h com o professor Sergius Gonzaga, no 4º andar do Palácio do Comércio (na Praça da Alfândega), e sessão de autógrafos às 17h

Onde comprar o livro: já está à venda nas livrarias (entre elas a Pocket Store, em Porto Alegre), estará na feira e também pode ser comprado no site da editora, clicando aqui por R$69,90

Sinopse

Ao descobrir a homossexualidade do filho, na impossibilidade de curá-lo, um pastor evangélico expulsa-o de casa. Dez anos depois, diante de fatos novos que podem prejudicar um sonho de vida, ele decide localizá-lo. Para isso, contrata o detetive particular A. Boccanera, que mora num JK perto do Gasômetro, odeia o pôr do sol do Guaíba, incomoda-se com som de bombo leguero e bebe uísque de quinta categoria.