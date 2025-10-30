Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Homenagem
Notícia

Com Deise Falci, Mariana Pistoia e mais cinco mulheres, Federação Gaúcha de Esgrima lança Hall da Fama

Objetivo é valorizar e eternizar a trajetória de atletas que contribuíram de forma marcante para a história da modalidade

Juliana Bublitz

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS