Com Deise Falci, Mariana Pistoia e mais cinco mulheres, Federação Gaúcha de Esgrima lança Hall da Fama

Em um movimento inédito para valorizar o esporte, a Federação Riograndense de Esgrima prepara o lançamento do seu Hall da Fama, com nomes como Deise Falci (que foi campeã brasileira inúmeras vezes entre 1998 e 2009 e hoje conhecida pelo trabalho em defesa dos animais) e Mariana Pistoia, atleta do Grêmio Náutico União (GNU) recém-sagrada campeã brasileira no florete feminino.

O objetivo, segundo Marcelo Corsetti, presidente da entidade (e um baita guitarrista de jazz), é valorizar e eternizar a trajetória de atletas que contribuíram de forma marcante para a história da modalidade.

Vale lembrar que o Rio Grande do Sul é uma “fábrica” de campeões na espada, no florete e no sabre.

Na estreia, a homenagem destacará sete gaúchas (leia a lista completa abaixo) que representaram o Brasil em Jogos Pan-Americanos adultos, independentemente do clube de origem. O critério leva em conta uma das mais importantes competições do calendário do Comitê Olímpico Brasileiro.

— Queremos reconhecer quem fez e faz o esporte acontecer. E é só o começo — diz Corsetti, pai de Pedro Marostega, que também é esgrimista de destaque do GNU.

A cerimônia de entrega das placas será no dia 25 de novembro, em Porto Alegre.

Primeiros nomes do hall

Carmen Masson

Deise Falci

Gabriela Cecchini

Karina Kalila

Karina Trois

Mariana Pistoia

Sílvia Rothfeld

Palestras