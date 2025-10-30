Com Deise Falci, Mariana Pistoia e mais cinco mulheres, Federação Gaúcha de Esgrima lança Hall da Fama

Em um movimento inédito para valorizar o esporte, a Federação Riograndense de Esgrima prepara o lançamento do seu Hall da Fama, com nomes como Deise Falci (que foi campeã brasileira inúmeras vezes entre 1998 e 2009 e hoje conhecida pelo trabalho em defesa dos animais) e Mariana Pistoia, atleta do Grêmio Náutico União (GNU) recém-sagrada campeã brasileira no florete feminino.
O objetivo, segundo Marcelo Corsetti, presidente da entidade (e um baita guitarrista de jazz), é valorizar e eternizar a trajetória de atletas que contribuíram de forma marcante para a história da modalidade.
Vale lembrar que o Rio Grande do Sul é uma “fábrica” de campeões na espada, no florete e no sabre.
Na estreia, a homenagem destacará sete gaúchas (leia a lista completa abaixo) que representaram o Brasil em Jogos Pan-Americanos adultos, independentemente do clube de origem. O critério leva em conta uma das mais importantes competições do calendário do Comitê Olímpico Brasileiro.
— Queremos reconhecer quem fez e faz o esporte acontecer. E é só o começo — diz Corsetti, pai de Pedro Marostega, que também é esgrimista de destaque do GNU.
A cerimônia de entrega das placas será no dia 25 de novembro, em Porto Alegre.
Primeiros nomes do hall
- Carmen Masson
- Deise Falci
- Gabriela Cecchini
- Karina Kalila
- Karina Trois
- Mariana Pistoia
- Sílvia Rothfeld
Palestras
Além do Hall da Fama, a federação está lançando um ciclo de palestras ao longo do mês de novembro. Os temas vão desde a trajetória de atletas olímpicos até discussões sobre o protagonismo feminino no esporte, passando por estratégias de comunicação, captação de patrocínios e planejamento de carreiras. Mais informações e inscrições pelo WhatsApp (51) 9847-28203 ou pelo e-mail frgesgrima@gmail.com.