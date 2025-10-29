Com comida alemã e cerveja artesanal, Nova Hartz inaugura complexo Blumendorf 

Tem novidade chegando ao Vale do Sinos. No próximo dia 16, Nova Hartz, a cerca de 80 quilômetros de Porto Alegre, inaugura oficialmente um baita complexo cervejeiro e gastronômico: a Cervejaria & Restaurante Blumendorf ("Vila das Flores", em alemão).
O lugar é fruto de um sonho do empresário Sérgio Ermel, um dos fundadores da Calçados Angier, de Campo Bom.
— É uma história antiga. Comprei a propriedade há anos, para um dia erguer um hotel geriátrico e uma mini cidade no local. Vou fazer "só" 80 e, quando ficar velho, quero viver lá, no meio do movimento. Só que comecei o projeto de trás para frente, pela cervejaria — brinca o executivo.
O terreno tem 150 hectares de área e, além da cervejaria, conta com capela (que Ermel construiu para casar a filha, Ariane, há seis anos), salão de festas, campo de golfe, hospedagem, piscina e anfiteatro.
A nova estrutura aposta na comida e bebida de influência germânica, com uma boa dose de hospitalidade brasileira.
Inicialmente, a cervejaria e o restaurante receberão o público apenas aos domingos, com reservas (leia os detalhes no fim do texto). Serão 150 lugares (110 no térreo e 40 no mezanino).
Além das cervejas artesanais feitas no local, o cardápio será recheado de pratos típicos alemães, como eisbein (joelho de porco), salsichas, chucrute, pretzel e strüdel (doce de massa folhada, geralmente de maçã), preparados com ingredientes frescos da região e produtos cultivados na estufa do próprio complexo.
— Já estamos há meio ano provando receitas e definindo o cardápio. Vai ser tudo da melhor qualidade e, como esse projeto é um hobby, pela primeira vez não estou fazendo algo com a obrigação de lucrar em cima. É realmente um sonho — diz Ermel.
Bierkeller
O ambiente da cervejaria terá um Bierkeller ("adega" de cerveja, espécie de pub) para até 60 pessoas. Contará com bar central, mesas e lounge.
Mas o grande diferencial será mesmo a Cervejaria Blumendorf, que tem capacidade de produção de até 30 mil litros de cerveja artesanal por mês.
Durante as visitas (com agendamento prévio), o público poderá participar de passeios guiados para conhecer o processo produtivo e a filosofia por trás das cervejas da marca.
Atualmente, a empresa produz quatro rótulos: a Pilsen (cerveja leve, clara e equilibrada), a Kölsch (refrescante), a Dunkel (escura, com notas de caramelo e malte tostado) e a Bock (intensa, marcante, com toques de toffee - doce de origem inglesa - e final seco).
Lagos em forma de lúpulo
O local abriga uma estação de tratamento de água e sistemas de filtragem natural integrados à purificação, que garantem eficiência ambiental ao negócio.
Vista do alto, a área de filtragem revela um espetáculo à parte, com pequenos lagos formam o desenho de uma flor de lúpulo, um dos principais ingredientes da cerveja.
Quadras esportivas
Até o fim do ano, o empresário Sérgio Ermel planeja inaugurar, ainda, um conjunto de 20 quadras esportivas no complexo (de diferentes modalidades).
Serviço
- A Cervejaria & Restaurante Blumendorf fica na Rua Lineia Maria Gewehr, 1.717, em Nova Hartz
- Abrirá as portas a partir de 16 de novembro, sob reserva antecipada, via WhatsApp: (51) 99861-7188
- Inicialmente, vai funcionar apenas aos domingos
- E-mail: contato@blumendorf.com.br
- Mais informações: www.blumendorf.com.br
- Instagram: @blumendorf_bier