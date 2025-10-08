Com combo de chope e bolinhos de bacalhau, restaurante mais antigo do RS é destaque em guia nacional de bares

Fundado em 1889, o Gambrinus, restaurante mais antigo do Rio Grande do Sul em atividade, é um dos destaques do Guia de Bares Brahma.

Criada pela Ambev, a iniciativa reúne o que há de "mais tradicional, refrescante e brasileiro" em seis capitais (são 110 dicas), com uma série de promoções e benefícios até o dia 15 de outubro.

Em Porto Alegre, a lista conta com 17 estabelecimentos, entre eles, o famoso Gambrinus, no Mercado Público, que está oferecendo um combo imperdível para um happy hour perfeito: dois bolinhos de bacalhau e um chope 300ml por R$ 49,90.

O estabelecimento faz parte da história da Capital desde 5 de outubro de 1889 e acompanhou todas as transformações da cidade desde então.

Como já escreveu Ricardo Chaves, o saudoso Kadão, de ZH, o nome do lugar é uma alusão um lendário rei do povo de Flandres (da região flamenga da Bélgica) e patrono não oficial da cerveja – reza a lenda que ele tinha habilidades incríveis para produzi-la.

O restaurante foi fundado, inicialmente, como ponto de encontro de uma confraria de alemães. Mais tarde, começou a atender o público em geral. Depois, o negócio pertenceu a italianos – os irmãos Finato, nos anos 1930 –, até chegar a mãos portuguesas. Antônio Dias de Melo assumiu em 1964 e seu irmão João Dias de Melo entrou na sociedade alguns anos depois. Hoje, o estabelecimento é comandado pela nova geração da família.

