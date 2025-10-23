Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Culinária do RS
Notícia

Com clássicos e releituras do veraneio gaúcho, novo restaurante Bah abre as portas no Bourbon Carlos Gomes

Inauguração será no dia 30 de outubro, com amplo jardim, janelões e varanda para a Rua Regente, em Porto Alegre

Juliana Bublitz

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS