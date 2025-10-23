Com clássicos e releituras do veraneio gaúcho, novo restaurante Bah abre as portas no Bourbon Carlos Gomes

Vitrine da cozinha regional desde o lançamento, em 2008, o restaurante Bah, sucesso de público no BarraShopping Sul, está prestes a ganhar uma nova casa em Porto Alegre.

Fiel à proposta original, que deu um banho de sofisticação na gastronomia do RS (da farofa de erva-mate à paleta de cordeiro), o novo Bah abre as portas no próximo dia 30, no Bourbon Carlos Gomes (que também será inaugurado no final deste mês).

Não espere nada menos do que um baita restaurante — inclusive literalmente, com 170 lugares e 80 funcionários, além de um belo jardim com varanda voltada para a Rua Regente.

Idealizado por Carla Tellini, dona do Press (o maior grupo gastronômico multimarcas do sul do país, com 18 operações), o local nasce com a promessa de se tornar referência na Capital.

— Lá atrás, quando lançamos o primeiro Bah, a intenção era elevar a culinária regional às alturas. Era uma novidade, algo que não existia na época. Servir costela em restaurante fino? Era impensável. Temos orgulho da cozinha amorosa e sofisticada que criamos. Agora, a ideia é manter os clássicos e essa mesma filosofia, mas com um frescor a mais — diz Carla.

Vale para o cardápio e para o ambiente.

O novo espaço — cujo projeto a coluna apresenta em primeira mão nas imagens acima — foi desenvolvido pelas arquitetas Evelise e Natasha Tellini Vontobel, do escritório Tellini Vontobel Arquitetura.

Leia Mais Conheça a empresária gaúcha Carla Tellini, 20 anos à frente de um dos maiores grupos gastronômicos do Brasil

Com tons terrosos e elementos como palha, pedra e madeira, o conceito busca inspiração nas paisagens do Rio Grande do Sul. Além de destacar o verde das plantas no jardim, o projeto usa e abusa do design brasileiro contemporâneo no mobiliário, com peças autorais de marcas e designers que vêm conquistando espaço na Europa e nos Estados Unidos.

No menu, assinado pela própria Carla, seguem o famoso carreteiro de charque, o risoto com lascas de cordeiro do pampa, a costela com feijão mexido e farofa de erva-mate e a trilogia de doces regionais, entre outras iguarias já conhecidas.

Iguaria inspirada no veraneio gaúcho é uma das novidades do cardápio desenvolvido por Carla Tellini. Bah / Divulgação

Entram novidades: uma releitura do milho verde com manteiga (como nos tradicionais veraneios gaúchos, mas com toque gourmet), o arroz de forno de domingo com bacalhau, a paleta de cordeiro servida com aligot de aipim (tipo purê com muito queijo) e a salada que resgata a cevadinha.

Há ainda uma homenagem à churrascaria Barranco (outro clássico porto-alegrense), com polentinha frita e molho remolado.

A carta de vinhos segue focada em rótulos gaúchos, com dezenas de opções servidas em taça.

Soft opening e futuros passos

Os primeiros dias de operação serão no modelo soft opening, isto é, uma "abertura suave", para público restrito, para afinar os processos e treinar a equipe. Depois disso, o céu é o limite. Ou melhor, o Brasil...

— Queremos levar o Bah a algumas capitais brasileiras. Quem sabe São Paulo, Rio? Em Porto Alegre, já temos restaurantes sofisticados com comidas regionais de fora do Estado. Por que não podemos fazer o mesmo? — questiona Carla, viciada em empreender.

Serviço

O Bah Bourbon Carlos Gomes vai funcionar no novo shopping, junto à Rua Regente, 499.

A abertura será no dia 30 de outubro, com funcionamento da seguinte forma:

De segundas a quintas-feiras, das 12h às 15h e das 19h às 22h

Às sextas, das 12h às 15h e das 19h às 23h

Aos sábados, das 12 às 16h e das 19h às 23h

Aos domingos, das 12 às 16h e das 19 às 22h