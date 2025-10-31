Com 47 obras, exposição de arte celebra Erico Verissimo na Feira do Livro de Porto Alegre

Quarenta e sete artistas uniram-se para celebrar os 120 anos de Erico Verissimo na Feira do Livro de Porto Alegre.

Com curadoria de Graça Craidy e Marô Barbieri, a exposição Erico abre as portas neste sábado (1º), às 15h30min, com entrada franca (leia os detalhes abaixo). Estive na montagem da mostra, na última semana, e te conto o que vi.

Primeira observação: vale a pena dar uma escapadinha da Praça da Alfândega e caminhar até o Espaço Força e Luz, ali do lado, na Rua dos Andradas. São menos de 100 metros, e a seleção de obras é um golaço, com trabalhos de gente consagrada, como Zoravia Bettiol, Clara Pechansky, Bea Balen Susin e Erico Santos, entre trantos outros craques (leia a lista completa no fim do texto).

A homenagem é um presentão não só por valorizar a memória de um autor tão importante, mas para o público, porque, de certa forma, traduz seu legado.

Os artistas criaram obras que envolvem o universo de 25 livros escritos pelo ficcionista.

Tem de tudo: pintura a óleo, em tinta acrílica, nanquim, pastel, desenhos a carvão, esculturas em aço e bronze, cerâmica, bordado, colagem, instalação têxtil, litografia, xilogravura, serigrafia e arte digital, sem falar do texto de apresentação, do professor de Literatura Sergius Gonzaga.

— É um grande tributo a esse imenso contador de histórias que foi Erico Verissimo — resume Graça.

Erico pintor?

Curiosamente, na juventude, quando ainda vivia em Cruz Alta, Erico chegou a sonhar com um futuro rodeado por telas e pincéis. “Naquele tempo, eu ainda pensava que podia ser pintor”, confidenciou ele, em entrevista a Clarice Lispector, publicada na revista Manchete em 1967. Ele não virou pintor, mas sempre desenhou seus personagens, antes mesmo de descrevê-los em palavras...

Artistas participantes

Adriana Leiria, Adroaldo Selistre, Alexandra Eckert, Alexandre Barcelos, Alisson Affonso, Anaurelino Corrêa de Barros Neto, Bea Balen Susin, Bira Fernandes, Carla Magalhães, Clara Pechansky, Claudia Stern, Débora Irion, Deja Rosa, Emanuele de Quadros, Erico Santos, Fernando Lima, Gilmar Fraga, Giovana Hemb, Graça Craidy, Gus Bozzetti, Gustavo Burkhart, Helena Stainer, Jorge Carlet, Leandro Machado, Lena Kurtz, Liana D’ Abreu, Liana Timm, Lília S. Manfroi, Lucas Strey, Lurdi Blauth, Magna Sperb, Marcela Meirelles, Marcelo Monteiro, Marcia Baroni, Marcia Rosa, Nara Fogaça, Ondina Bonfim, Pena Cabreira, Rita Gil, Roger Monteiro, Ronaldo Mohr, Rosane Vargas, Sandra Lages, Tuchi Niederhageböck, Umbelina Barreto, Zoravia Bettiol e Zupo.

Apoio

A mostra tem o apoio da Associação Literária Erico Verissimo e da Academia Rio-grandense de Letras.

Serviço