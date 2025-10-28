Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Imperdível
Notícia

Clássico do cinema expressionista será exibido com trilha sonora ao vivo em Porto Alegre

“O Gabinete do Dr. Caligari” (1920) será apresentado no Goethe-Institut, com música de Pata de Elefante, Ricardo King Jim e Eduardo Pacheco

