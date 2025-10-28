Clássico do cinema expressionista será exibido com trilha sonora ao vivo em Porto Alegre

Um dos filmes mais emblemáticos da história do cinema, O Gabinete do Dr. Caligari (1920), dirigido por Robert Wiene, será exibido de um jeito diferente no auditório do Goethe-Institut em Porto Alegre.
Com projeções nesta quarta (29) e na quinta-feira (30), o longa terá trilha sonora executada ao vivo.
A performance ficará por conta do grupo Pata de Elefante, com o saxofonista Ricardo King Jim (que fez história na banda de rock gaúcho Garotos da Rua, nos anos 1980) e o percussionista Eduardo Pacheco.
Inédito, o projeto propõe um diálogo entre o expressionismo alemão do início do século 20 e o rock instrumental.
Serviço
- O quê: O Gabinete do Dr. Caligari, com Pata de Elefante, King Jim & Eduardo Pacheco - exibição do filme com trilha sonora ao vivo
- Onde: Goethe-Institut Porto Alegre, na Rua 24 de Outubro, 112 - Moinhos de Vento
- Quando: dias 29 e 30 de outubro, quarta e quinta-feira
- Ingressos: no Sympla, nos valores de R$ 50 (inteiro) e R$ 25 (meia-entrada)