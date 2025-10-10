Cidade Baixa e Centro terão festival gastronômico, guia e rota turística em Porto Alegre

Rua João Alfredo, na Cidade Baixa, integra as ações. DIEGO SOARES / Divulgação

A cultura, a gastronomia e o turismo de dois bairros tradicionais de Porto Alegre — Cidade Baixa e Centro — serão protagonistas de um baita lançamento na próxima terça-feira (14).

Na data, o projeto Sempre Cidade Baixa Sempre Centro, criado em 2024 para apoiar empreendimentos locais após a enchente, entrará em nova fase, com a estreia de três iniciativas: o Festival Gastronômico e Cultural Clássicos de POA, um roteiro turístico homônimo e o Guia Sempre Cidade Baixa Sempre Centro.

Com apoio do governo do Estado (via Secretaria de Turismo), da prefeitura (por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Eventos) e da Alibem, as três ações fazem parte de um movimento para valorizar as duas regiões.

O festival será de 14 a 26 de outubro, com 16 bares e restaurantes icônicos oferecendo receitas especiais.

A rota envolve restaurantes tradicionais, bares criativos, pubs descolados e espaços culturais que fazem parte da memória afetiva da cidade.

O guia reúne dicas de turismo, gastronomia, hotéis e roteiros. Poderá ser baixado em PDF e compartilhado, e a ideia é que esteja disponível nos principais hotéis da Capital por meio de QR Code.

Tudo isso poderá ser acessado, a partir do dia 14, nos sites semprecidadebaixa.poa.br e semprecentro.poa.br. Vale prestigiar.

Com o guia, a rota e o festival, mostramos que esses bairros continuam vivos, pulsantes e preparados para receber moradores e turistas MOACIR BIASIBETTI Vice-presidente da Associação dos Comerciantes da Cidade Baixa (ACCB) e proprietário do restaurante Via Imperatore

Histórico

O Sempre Cidade Baixa Sempre Centro surgiu em 2024 como resposta à crise enfrentada por empreendedores da gastronomia e do entretenimento, reunindo 22 bares e restaurantes da região.

O projeto, coordenado pela consultora Anelise Zanoni, incentivou o público a revisitar lugares tradicionais, conhecer novos empreendimentos e fortalecer dois territórios que representam a alma boêmia e cultural de Porto Alegre.