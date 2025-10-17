Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Cemitério da Santa Casa de Porto Alegre receberá primeira superprodução teatral de sua história

Com direito a iluminação, projeções, trilha e coreografia, "A Voz da Ninfa", de Chico Marshall, estreia no dia 31 de outubro, às 19h

Juliana Bublitz

