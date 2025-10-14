Casa de Cultura Mario Quintana vai ganhar jardim sensorial entre as cúpulas do prédio histórico

Aos 35 anos, a Casa de Cultura Mario Quintana, em Porto Alegre, segue inovando. Vem aí uma baita novidade, apresentada em primeira mão aqui na coluna: o último andar do prédio histórico vai ganhar um jardim sensorial, entre as famosas cúpulas do edifício.

Com inauguração prevista para novembro, o espaço vai se chamar Terraço Petrobras — em alusão à nova empresa parceira da instituição ligada à Secretaria de Estado da Cultura (leia os detalhes abaixo). Será um presentão para o público, em uma área até então pouco utilizada e de acesso restrito.

Assinado pelos arquitetos José Roberto Weber Salvi e Raimundo Giorgi (do escritórios "Salvi, Giorgi Arqdesign"), com paisagismo orientado pela agrônoma Cláudia Litvin, o jardim foi projetado para estimular os cinco sentidos por meio de cores, aromas, texturas, sons e até sabores. A ideia é que o local se torne um refúgio (a exemplo do Jardim Lutzenberger, que segue no 5º andar) para contemplação e descompressão, com vista para o Guaíba e para o centro da Capital.

As plantas escolhidas valorizam a biodiversidade gaúcha, com espécies nativas representativas dos biomas Pampa e Mata Atlântica. Alguns exemplos do que a gente vai ver por lá: erva-pompom, farroupilha, íris, butiá, maranta, erva-mate, guaimbé e capim-dos-pampas, entre caixas de seixos rolados, areia, saibro e brita.

O objetivo é estimular o olfato, o tato, a visão, a audição e o paladar, tanto pela vegetação em si, quanto pelos percursos, com potencial terapêutico. Será um oásis no Centro Histórico.

Importante destacar: o projeto do Terraço Petrobras preserva as características do conjunto histórico tombado com estrutura leve, modular e sobreposta, utilizando técnicas de montagem sem perfurações nos pisos originais, que compõem o patrimônio da Casa.

O Terraço Petrobras reforça a conexão entre humanidade e natureza que tem orientado a instituição, somando-se a iniciativas como as melhorias do Jardim Lutzenberger, a publicação recente do guia de plantas e os debates sobre crise climática, antropoceno e meio ambiente ADRIANA SPERANDIR Diretora da Casa de Cultura Mario Quintana

Acesso gratuito

Após a sua inauguração, em novembro, o espaço poderá ser visitado gratuitamente pelo público, sem necessidade de agendamento prévio, e será incluído nas visitas mediadas do núcleo educativo da Casa.

O local terá acessibilidade universal garantida para pessoas com deficiência que utilizam cadeiras de rodas, com rampas que permitem chegar nas bordas do espaço e ter uma visão completa, tanto do jardim quanto da vista do entorno.

Além disso, haverá mais um banheiro acessível no sétimo andar, com abertura prevista para início de 2026, após a finalização do restauro do Teatro Bruno Kiefer.

Nova e importante parceria

A Casa de Cultura é um dos mais belos edifícios do Centro Histórico. Bruno Alencastro / Agencia RBS

O terraço é uma das novidades viabilizadas pela Petrobras, que entrou recentemente como nova patrocinadora da Casa de Cultura, por meio de edital do Programa Petrobras Cultural.

A empresa ainda vai viabilizar o Plano Bianual da Casa, que teve início no último mês de agosto e terá vigência até julho de 2027, com investimento total de R$ 3,2 milhões pela Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet). O valor corresponde a mais de 50% dos recursos necessários para executar o plano, garantindo a manutenção de diversas atividades culturais gratuitas.

Entre as ações previstas, estão exposições de artes visuais, apresentações musicais e de artes cênicas, feiras e editais de economia criativa, atividades literárias, programação radiofônica, visitas mediadas, eventos multiculturais e iniciativas de formação.

Os recursos dos patrocinadores possibilitam ainda a contratação de mais de 40 profissionais regulares, em áreas como comunicação, setor educativo, produção de artes, de eventos e de teatro, equipes técnicas e de acessibilidade, que complementam o quadro de servidores da Secretaria da Cultura.

Sobre a Casa de Cultura

Nessa foto, dá para ver uma das cúpulas e o Jardim Lutz, logo abaixo. Omar Freitas / Agencia RBS

Um dos principais centros turísticos e culturais do sul do Brasil, a Casa de Cultura Mario Quintana é uma instituição da Secretaria de Cultura, do governo do Estado, e recém completou 35 anos.

A data foi comemorada com intensa programação e o anúncio de uma série de melhorias estruturais. Também se celebrou a resistência e o atual momento da instituição, que foi duramente afetada pela enchente de maio de 2024 e hoje vê o crescimento de seu público, que chega a mais de 30 mil visitantes ao mês, ultrapassando a marca de 360 mil ao ano, entre grupos escolares, turistas, artistas e comunidade em geral.

Os seus espaços estão voltados para o cinema, a música, as artes visuais, as artes cênicas, a literatura, a realização de oficinas e cursos, visitas mediadas, produção e distribuição de materiais pedagógicos e eventos ligados a todas as formas de arte. Na programação, destacam-se exposições de acervo e de arte contemporânea; feiras de economia criativa; espetáculos de música, de artes cênicas e programação audiovisual; mediações, oficinas, formações e ensaios; atividades literárias; experiências coletivas e de cultura cidadã.

A Casa acumula diferentes prêmios e reconhecimentos, entre eles 14 edições do "Top of Mind I Amanhã" na categoria "Centro Cultural Mais Lembrado", além do selo de acessibilidade concedido pela prefeitura de Porto Alegre. Em 2022, a Casa foi a instituição pública melhor avaliada na região Sul e a segunda melhor classificada de todo o Brasil na categoria Educação, Cultura e Arte, do Prêmio de Acessibilidade, concedido pelo governo federal.

O histórico edifício

Prédio virou símbolo de Porto Alegre. Duda Fortes / Agencia RBS

Projetado pelo arquiteto alemão Theodor Wiederspahn, o edifício-sede da Casa de Cultura foi originalmente construído para ser o Hotel Majestic, a partir de 1916. Um de seus hóspedes ilustres foi o poeta Mario Quintana, que morou no hotel por 12 anos, de 1968 até 1980.

Em 1983, o prédio foi arrolado como patrimônio histórico, quando começou sua transformação em complexo de cultura. A obra de transformação física do hotel em centro cultural desenvolveu-se de 1987 a 1990, com projeto assinado pelos arquitetos Flávio Kiefer e Joel Gorski. A instituição foi oficialmente inaugurada em 25 de setembro de 1990.

Como visitar