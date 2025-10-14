Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

"Terraço Petrobras"
Casa de Cultura Mario Quintana vai ganhar jardim sensorial entre as cúpulas do prédio histórico

Novo espaço, que se chamará Terraço Petrobrás, será aberto ao público em novembro, com acesso gratuito e estímulo aos cinco sentidos

