Canelense é campeão do 1º Concurso Brasileiro de Sommelier de Águas Minerais

Ele já havia conquistado os títulos de melhor sommelier de vinhos do Rio Grande do Sul em 2022 e 2023. Agora, tornou-se campeão do 1º Concurso Brasileiro de Sommelier de Águas Minerais, promovido pela Associação Brasileira de Sommeliers em São Paulo(ABS-SP).

É um título inédito no país.

Natural de Canela, Gustavo Buske, 34 anos, recebeu o troféu no último dia 1º de outubro, durante a ProWine São Paulo, principal feira profissional de vinhos e destilados das Américas.

— É um tema novo entre nós, mas que lá fora, na Europa e nos Estados Unidos, já é uma tendência. A água mineral deixou de ser vista apenas como commodity — diz Gustavo, head sommelier da Coleção Casa Hotéis (leia-se Casa da Montanha, Wood e Petit, em Gramado, e Parador Cambará do Sul, em Cambará).

— Como assim? — pergunto eu, tentando entender se realmente há diferenças de sabor nas marcas de água mineral (além de natural ou com gás).

— Confesso que, no início, eu também não acreditava muito nisso. Mas fiz o curso da ABS e aprendi que realmente existem nuances e sutilezas — explica o profissional.

O Brasil é um grande produtor de água mineral, com milhares de fontes, cada uma com características próprias (embora o líquido seja, necessariamente, inodoro, incolor e insípido, como aprendemos na escola).

Há inclusive uma fonte em Minas Gerais (chamada Cambuquira) onde a água já sai naturalmente gaseificada (e é considerada uma das melhores do mundo).

O concurso

A disputa pelo título do 1º Concurso Brasileiro de Sommelier de Águas Minerais foi realizada na sede da ABS em São Paulo, com uma prova teórica (de 50 perguntas) e uma prática.

Na teórica, foi preciso responder sobre propriedades, influência de minerais, pH, corpo, presença de sólidos dissolvidos, etc.

No teste prático, cada candidato avaliou três marcas de água e depois realizou o serviço (servindo os jurados e auxiliando na harmonização com a comida e a bebida escolhida).

— Foi tão complexo quanto um concurso de sommelier de vinho. Estou muito feliz por ter vencido e quero ir ainda mais longe — diz Gustavo, que prepara novidades.

Cartas de águas

Nas próximas semanas, o mais novo (e por enquanto único) sommelier de águas do RS premiado na ABS planeja elaborar cartas de águas para os empreendimentos da Coleção Casa Hotéis, referência em hospitalidade na serra gaúcha e responsável pelos restaurantes Giostra e Ocre, em Gramado.

— O grupo sempre esteve na vanguarda e agora não vai ser diferente — projeta Gustavo.