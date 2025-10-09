"Caminho do Livro" terá entrega de 156 obras literárias para marcar os 156 anos do Mercado Público

Caminho partirá do Mercado até a Praça da Alfândega. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Nascida em Porto Alegre há 11 anos, a TAG Experiências Literárias (clube de assinaturas com mais de 40 mil participantes no Brasil) está inovando outra vez.

Em parceria com o Mercado Público, a turma vai criar o Caminho do Livro para encerrar de um jeito muito legal as celebrações pelos 156 anos do prédio histórico.

A ideia é a seguinte: no próximo dia 31 de outubro, uma sexta-feira, a partir das 9h, serão distribuídos (de graça!) 156 livros (um para cada ano do Mercado) no percurso entre o edifício e a Feira do Livro da Capital, que estará começando na Praça da Alfândega.