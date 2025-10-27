Balé Folclórico da Bahia "voa" em Porto Alegre e Novo Hamburgo

Espetáculo é um banho de arte e cultura. Andrew Eccles / Divulgação

O aclamado Balé Folclórico da Bahia (BFB), que já se apresentou em mais de 30 países e 300 cidades do mundo, está desembarcando no RS. O grupo traz o espetáculo O Balé Que Você Não Vê. para Porto Alegre, nesta terça-feira (28), e Novo Hamburgo, na quinta (30).

Dez anos após a última apresentação no Rio Grande do Sul, sempre com sessões esgotadas, a companhia vai fechar a turnê aqui.

As apresentações serão no Teatro Fiergs, na Capital e no Teatro Feevale, em NH. Os ingressos estão à venda (leia abaixo).

O show é inspirado na luta diária de uma companhia profissional para se manter ativa, tanto financeira quanto tecnicamente. Diretor-geral e fundador da companhia, Walson (Vavá) Botelho diz que o espetáculo "reflete resistência".

Única companhia profissional de dança folclórica brasileira

O balé coleciona prêmios e reconhecimentos. Recentemente, em 20 de maio, foi homenageado com a Ordem do Mérito Cultural, concedida pela Presidência da República e pelo Ministério da Cultura. Em 2013, a prefeitura de Atlanta (EUA) declarou o dia 1º de novembro como o Dia do Balé Folclórico da Bahia, e no mesmo ano, o grupo teve uma rua nomeada em sua homenagem na cidade de Aného, no Togo.

A crítica de dança do jornal The New York Times, Anna Kisselgoff, escreveu que "o prazer dos dançarinos, músicos e cantoras em fazer o que eles fazem sobre o palco é obviamente parte da vida deles, que contagia todo o teatro”. A jornalista também declarou em uma de suas críticas que “crianças e adultos são tomados de imediato pelos ritmos e encantos de sua arte".

Em 1994, a Associação Mundial de Críticos reconheceu o BFB como a melhor companhia de dança folclórica do mundo.

Serviço

O quê: "O Balé Que Você Não Vê" – Balé Folclórico da Bahia

Porto Alegre

Quando: 28 de outubro, terça-feira, às 21h

28 de outubro, terça-feira, às 21h Onde: Teatro Fiergs (Avenida Assis Brasil, 8787 – Sarandi)

Teatro Fiergs (Avenida Assis Brasil, 8787 – Sarandi) Valores dos ingressos: R$ 45 a R$ 160

R$ 45 a R$ 160 Ingressos antecipados: https://www.diskingressos.com.br/event/824

Novo Hamburgo

Quando: 30 de outubro, quinta-feira, às 21h

de outubro, quinta-feira, às 21h Onde: Teatro Feevale (Universidade Feevale, RS-239, 2755 - Campus II, Novo Hamburgo)

Teatro Feevale (Universidade Feevale, RS-239, 2755 - Campus II, Novo Hamburgo) Valores dos ingressos: R$ 35 a R$ 140

R$ 35 a R$ 140 Ingressos antecipados: https://www.blueticket.com.br/evento/38206

